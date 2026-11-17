Un collar de esmeraldas que perteneció a Isabel II, un vestido rojo inspirado en la tradición india y un maquillaje que dejó todo el protagonismo a las joyas. Kate Middleton encontró el equilibrio perfecto entre belleza, moda e historia durante su aparición en los Earthshot Prize 2026, celebrados este 17 de noviembre en Mumbai, India.

La princesa de Gales acompañó al príncipe William en una de las noches más importantes de su visita oficial al país asiático, donde sorprendió con un estilismo que reunió piezas históricas de la familia real británica y elementos de la artesanía india.

Pero, más allá del espectacular vestido, fueron su maquillaje luminoso y su peinado

semirrecogido los detalles que terminaron de construir un look sofisticado, demostrando cómo llevar joyas llamativas sin sobrecargar el rostro.

El maquillaje natural de Kate Middleton que resalta sus facciones

Para acompañar un vestido de color intenso y un conjunto de joyas de gran tamaño, Kate Middleton eligió un maquillaje de tonos suaves que permitió mantener el equilibrio visual de su estilismo.

La princesa lució una piel de acabado luminoso, con rubor rosado que aportó frescura a sus mejillas y una base de apariencia natural.

En los ojos, apostó por sombras neutras, delineado oscuro y pestañas definidas, una combinación que enmarcó su mirada sin competir con los tonos verdes de las esmeraldas.

Los labios, en un delicado rosa natural, completaron un beauty look que demuestra que un maquillaje elegante no necesita recurrir a colores intensos para destacar.

La clave estuvo en mantener la definición de los ojos y la luminosidad de la piel, mientras que el resto del maquillaje acompañó discretamente los accesorios.

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El peinado semirrecogido de Kate Middleton que deja las joyas a la vista

El cabello también desempeñó un papel importante en el estilismo de la princesa de Gales.

Kate llevó su melena con volumen en la parte superior, retirada suavemente del rostro y con el resto del cabello cayendo sobre los hombros en ondas de acabado pulido.

Este tipo de semirrecogido resulta especialmente favorecedor cuando se utilizan pendientes largos, ya que permite despejar el rostro sin renunciar al movimiento de una melena suelta.

Además, el volumen suave aportó estructura al peinado y equilibró visualmente el tamaño de las joyas.

La elección es una alternativa para bodas, cenas de gala y celebraciones especiales en las que se busca lucir pendientes importantes sin recurrir a un recogido demasiado elaborado.

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Las esmeraldas de Isabel II que Kate

Middleton convirtió en protagonistas

El detalle más especial del look fue el conjunto de diamantes y esmeraldas que perteneció a la reina Isabel II.

Kate Middleton eligió un collar y unos pendientes del conjunto conocido como Emerald Tassel Suite, caracterizado por sus piedras verdes colgantes y una estructura de diamantes que aporta luminosidad.

La reina Isabel II fue fotografiada con estas joyas en 1989, durante una visita de Estado del entonces presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan.

Aunque se ha señalado que las piezas podrían haber sido un obsequio diplomático, su procedencia exacta no ha sido confirmada públicamente. Kate ya había utilizado los pendientes y una pulsera del conjunto durante su visita a Jamaica en 2022, pero esta aparición marcó su debut público con el collar.

La combinación con el vestido rojo creó un contraste cromático especialmente llamativo, mientras que el escote en V permitió que las esmeraldas destacaran sin competir con los bordados de la prenda.

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La historia de amor prohibido detrás del vestido rojo de Kate Middleton

El vestido de Kate Middleton también guarda una conexión con una de las leyendas románticas más conocidas del sur de Asia.

Para la ceremonia, la princesa eligió un anarkali de la diseñadora india Mahima Mahajan, una silueta tradicional que se caracteriza por su cuerpo ajustado y una falda larga de gran movimiento. El nombre de esta prenda está asociado con la leyenda de Anarkali, una joven cortesana que, según la tradición popular, se enamoró del príncipe Salim, quien posteriormente se convertiría en el emperador mogol Jahangir.

La historia cuenta que su romance despertó la oposición del emperador Akbar, padre del príncipe, y terminó con un desenlace trágico.

Aunque no existen pruebas históricas concluyentes que confirmen los acontecimientos de esta leyenda, el relato ha permanecido presente en la cultura india y ha inspirado distintas representaciones literarias y cinematográficas.

En su interpretación contemporánea, el vestido de Kate fue confeccionado en georgette de seda tejida a mano, con bordados dorados de inspiración Banarasi y aplicaciones de cuentas de cristal.

El intenso tono rojo bermellón se consiguió mediante tintes de origen vegetal, una elección que también conectó con el mensaje de sostenibilidad de los Earthshot Prize.

La elección de esta silueta permitió destacar la riqueza de la artesanía india, aunque no se ha confirmado que Kate eligiera el diseño específicamente por la leyenda romántica.

¿Cómo combinar joyas llamativas con maquillaje y peinado elegante como Kate Middleton?

El look de Kate Middleton ofrece varias claves para incorporar piezas de joyería importantes sin perder la sofisticación.

Elegir un maquillaje equilibrado: cuando las joyas tienen colores intensos o diseños elaborados, los tonos neutros en ojos y labios ayudan a mantener una apariencia armoniosa.

cuando las joyas tienen colores intensos o diseños elaborados, los tonos neutros en ojos y labios ayudan a mantener una apariencia armoniosa. Dar protagonismo a los pendientes: los semirrecogidos y los peinados que despejan el rostro permiten apreciar las joyas sin necesidad de llevar el cabello completamente recogido.

los semirrecogidos y los peinados que despejan el rostro permiten apreciar las joyas sin necesidad de llevar el cabello completamente recogido. Considerar el escote: los vestidos con cuello en V crean un espacio visual favorecedor para collares de varias hileras o con piedras colgantes.

los vestidos con cuello en V crean un espacio visual favorecedor para collares de varias hileras o con piedras colgantes. Crear una conexión entre los colores: en el caso de Kate, las esmeraldas verdes encontraron un punto de unión con los bordados del vestido rojo, consiguiendo que ambas piezas formaran parte de una misma propuesta estética.

en el caso de Kate, las esmeraldas verdes encontraron un punto de unión con los bordados del vestido rojo, consiguiendo que ambas piezas formaran parte de una misma propuesta estética. Evitar que todos los elementos compitan entre sí: aunque el estilismo reunió un vestido elaborado y joyas históricas, el maquillaje suave y el peinado pulido aportaron el equilibrio necesario.

Con esta aparición en India, la princesa de Gales volvió a demostrar que las piezas más llamativas pueden lucirse de manera sofisticada cuando existe una intención detrás de cada elección. Su maquillaje, peinado y joyas construyeron un estilismo en el que la belleza contemporánea convivió con la historia de la realeza y la tradición artesanal india.