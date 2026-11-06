Salma Hayek lleva las uñas cortas blancas lechosas más elegantes que rejuvenecen tus manos

Salma Hayek fue reconocida con el Premio Humanitario Jane Fonda durante los Women in Film Honors 2026, una distinción que celebra su compromiso con los derechos de las mujeres y su labor social. Y aunque el reconocimiento fue el gran protagonista de la velada, hubo un detalle de su estilismo que también merece nuestra atención y son sus uñas blancas lechosas.

Para la ceremonia, celebrada en Beverly Hills, Salma apostó por una manicura corta, luminosa y de acabado brillante que contrastó con sus llamativas joyas doradas. Una elección que demuestra cómo un diseño discreto puede convertirse en el complemento perfecto para un estilismo sofisticado y, al mismo tiempo, aportar una apariencia más fresca a las manos.

Conocidas como milky white nails son una alternativa a los tonos oscuros que suelen dominar durante otoño-invierno. Su acabado delicado las convierte en una opción ideal para quienes buscan una manicura elegante, versátil y fácil de combinar durante noviembre 2026.

¿Cómo son las uñas blancas lechosas de Salma Hayek?

El secreto de la manicura de Salma Hayek está en su tonalidad. A diferencia del blanco puro, que suele tener un acabado más intenso y opaco, el blanco lechoso presenta una apariencia suave, ligeramente translúcida y con un delicado matiz cremoso.

En las fotografías de la ceremonia, la actriz luce uñas cortas, con una forma cuadrada de esquinas suavizadas y una superficie brillante que refleja discretamente la luz.

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La elección resulta especialmente interesante por su contraste con las joyas doradas de diseño escultórico que acompañaron su estilismo. Mientras los accesorios aportaron volumen y protagonismo, la manicura mantuvo una estética minimalista que equilibró el conjunto.

El resultado fue una combinación elegante, fácil de adaptar a diferentes ocasiones y perfecta para quienes prefieren llevar las uñas naturales, pero cuidadosamente arregladas.

¿Por qué las uñas blancas lechosas rejuvenecen visualmente las manos?

Uno de los mayores atractivos de las uñas blancas lechosas es su capacidad para aportar una apariencia fresca y luminosa a las manos. Su tonalidad suave crea un acabado delicado que puede ayudar a que la manicura se vea más uniforme, mientras que el brillo proporciona una sensación de uñas cuidadas y saludables.

A diferencia de algunos colores demasiado intensos, el blanco lechoso no genera un contraste tan marcado con la piel, especialmente cuando se elige una versión que armoniza con su subtono.

Además, llevar las uñas cortas y con bordes suavizados puede contribuir a una apariencia más natural y refinada. Aunque ningún esmalte modifica la edad de las manos ni elimina las líneas de expresión, una manicura bien realizada puede ayudar a conseguir un efecto visual más fresco y pulido.

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Cómo conseguir las uñas blancas lechosas de Salma Hayek

Si quieres recrear la manicura de Salma Hayek, lo primero es elegir el tono adecuado. Busca un esmalte blanco lechoso con un acabado cremoso o ligeramente translúcido, evitando las fórmulas demasiado opacas que producen un efecto similar al corrector blanco.

Para conseguir un resultado delicado, puedes seguir estos pasos:

Prepara las uñas: lima los bordes para conseguir una forma cuadrada suavizada y mantén una longitud corta o media.

lima los bordes para conseguir una forma cuadrada suavizada y mantén una longitud corta o media. Cuida las cutículas: hidrata la zona y evita retirar piel en exceso para conservar una apariencia limpia y saludable.

hidrata la zona y evita retirar piel en exceso para conservar una apariencia limpia y saludable. Aplica una base protectora: esto ayudará a conseguir una superficie uniforme y protegerá la uña natural.

esto ayudará a conseguir una superficie uniforme y protegerá la uña natural. Utiliza capas finas de esmalte blanco lechoso: una o dos capas pueden ser suficientes, dependiendo de la transparencia que prefieras.

una o dos capas pueden ser suficientes, dependiendo de la transparencia que prefieras. Termina con un top coat brillante: este paso es fundamental para conseguir el acabado luminoso que caracteriza a las milky white nails.

Si prefieres acudir al salón, puedes pedir una manicura blanca lechosa con acabado brillante y uñas cortas de forma squoval, es decir, cuadradas con bordes redondeados.