Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Cazzu publica nuevas imágenes de Inti pese al conflicto legal con Christian Nodal

Cazzu publicó nuevas fotografías junto a Inti en medio del conflicto legal con Christian Nodal, quien habría solicitado que su hija tuviera menor exposición en redes sociales.

Noviembre 06, 2026 • 
Melisa Velázquez
Cazzu publica nuevas imágenes de Inti pese al conflicto legal con Christian Nodal

Cazzu publica nuevas imágenes de Inti pese al conflicto legal con Christian Nodal

Getty Images

En medio de las diferencias legales que mantienen Cazzu y Christian Nodal por temas relacionados con su hija, la cantante argentina volvió a compartir fotografías de Inti, quien se ha convertido en una de las protagonistas de sus publicaciones en redes sociales.

Pese a que Nodal busca evitar que Cazzu comparta fotografías de su hija en redes sociales, la argentina lo ha desafiado al compartir algunos de los momentos que vive en su día a día junto a la pequeña, lo que ha generado polémica en redes sociales.

Las fotos que Cazzu compartió de Inti pese a las demandas de Christian Nodal

Cazzu compartió un carrusel de fotografías en su perfil de Instagram, donde mostró distintos momentos de su vida cotidiana y algunos de los mensajes de cariño que recibe de sus seguidores.

Sin embargo, las imágenes de Inti fueron las que más llamaron la atención, pues se publicaron en medio del conflicto legal que la cantante mantiene con Christian Nodal, padre de la pequeña, por la exposición de su hija en redes sociales y los permisos para que la acompañe durante su gira.

Te podría interesar: Quién es quién en la familia de Cazzu: el círculo íntimo que rodea a la ex de Christian Nodal

Cazzu publica nuevas imágenes de Inti pese al conflicto legal con Christian Nodal

Cazzu publica nuevas imágenes de Inti pese al conflicto legal con Christian Nodal

Instagram/@cazzu

Cazzu ya había denunciado dificultades para obtener los permisos de viaje de Inti, y en abril de 2026, un juez argentino habría autorizado que la pequeña viajara con ella al extranjero ante la falta de respuesta de Nodal.

Cazzu publica nuevas imágenes de Inti pese al conflicto legal con Christian Nodal

Cazzu publica nuevas imágenes de Inti pese al conflicto legal con Christian Nodal

Instagram/@cazzu

¿Por qué demandó Christian Nodal a Cazzu?

La disputa por la exposición de Inti en redes sociales se convirtió en uno de los puntos de mayor tensión entre los artistas, cuando en marzo de 2026, Christian Nodal confirmó que había iniciado un proceso legal contra su expareja y explicó que su intención era proteger la privacidad de la menor.

Todo el tema de mi hija lo estoy reservando para lo que ella decida ser de grande, cuando cumpla la mayoría de edad, va a tener cien por ciento mi apoyo”, declaró a Televisa Espectáculos.

Sobre la exposición de la menor en redes sociales, explicó: “Yo, la verdad, estoy cediendo para que esté lo menos expuesta posible en redes, de hecho la demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo en redes”.

El cantante también rechazó tajantemente haberse negado a darle los permisos para que Inti viajara con ella al extranjero durante su gira.

Te puede interesar...
Cazzu-mexico-hija-inti.jpg
Entretenimiento
¿Quién era Cazzu antes de ser famosa? Sus inicios en la música que la convirtieron en una estrella
Marzo 06, 2025
 · 
Pamela Rodríguez
cazzu dolce christian nodal.jpg
Entretenimiento
Cazzu aclara si su nueva canción ‘Dolce’ está dedicada a Christian Nodal
Enero 25, 2025
 · 
Lorena Salcedo

Cazzu Christian Nodal
Melisa Velázquez
Relacionadas
Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez se divorciaron por una supuesta infidelidad
Entretenimiento
¿Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga se divorciaron? Esto se sabe sobre su relación
Noviembre 06, 2026
Stranger Things regresa con Other Worlds: estreno, trailer, historia y todo sobre la nueva serie de Netflix
Entretenimiento
Stranger Things regresa con Other Worlds: estreno, trailer, historia y todo sobre la nueva serie de Netflix
Noviembre 06, 2026
 · 
Tania Franco
pablo-lyle-saldra-de-prisionjpg
Entretenimiento
¿Cómo mantiene Pablo Lyle a sus hijos desde prisión? Así continúa apoyándolos económicamente
Noviembre 06, 2026
 · 
Melisa Velázquez
La vida de RJ Mitte después de Breaking Bad: presión por el éxito, problemas económicos y la causa de su muerte
Entretenimiento
Revelan la causa de muerte de RJ Mitte, actor de Breaking Bad, a los 34 años
Noviembre 06, 2026
Paulina Peña rompe el silencio sobre la bioserie de Angélica Rivera: ¿qué opina su padre?
Entretenimiento
Paulina Peña rompe el silencio sobre la bioserie de Angélica Rivera: ¿qué opina su padre?
Paulina Peña, hija de Enrique Peña Nieto, rompió el silencio y compartió su postura sobre la esperada bioserie de Angélica Rivera.
Noviembre 04, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Sasha Sokol y Luis de Llano,
Entretenimiento
“Esa no es la disculpa": Sasha Sokol rechaza la disculpa pública de Luis de Llano y señala que no cumple con la sentencia
Después de que el productor difundiera un video para ofrecerle disculpas, la cantante respondió y explicó por qué considera que su mensaje no cumple con lo ordenado por la justicia.
Noviembre 05, 2026
 · 
Paola Juárez
ricky-martin.JPG
Entretenimiento
Ricky Martin conquista la Ciudad de México con un rotundo sold out
El artista ofreció una noche inolvidable ante 20 mil pesonas en el Estadio Fray Nano como parte del inicio de su gira por México
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
amy-madigan-premios-oscar.jpeg
Entretenimiento
Amy Madigan gana el Oscar como Mejor Actriz de Reparto
La actriz de 75 años conquistó los Premios Oscar por interpretar a Aunt Gladys en Weapons
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez