En medio de las diferencias legales que mantienen Cazzu y Christian Nodal por temas relacionados con su hija, la cantante argentina volvió a compartir fotografías de Inti, quien se ha convertido en una de las protagonistas de sus publicaciones en redes sociales.

Pese a que Nodal busca evitar que Cazzu comparta fotografías de su hija en redes sociales, la argentina lo ha desafiado al compartir algunos de los momentos que vive en su día a día junto a la pequeña, lo que ha generado polémica en redes sociales.

Las fotos que Cazzu compartió de Inti pese a las demandas de Christian Nodal

Cazzu compartió un carrusel de fotografías en su perfil de Instagram, donde mostró distintos momentos de su vida cotidiana y algunos de los mensajes de cariño que recibe de sus seguidores.

Sin embargo, las imágenes de Inti fueron las que más llamaron la atención, pues se publicaron en medio del conflicto legal que la cantante mantiene con Christian Nodal, padre de la pequeña, por la exposición de su hija en redes sociales y los permisos para que la acompañe durante su gira.

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Cazzu publica nuevas imágenes de Inti pese al conflicto legal con Christian Nodal Instagram/@cazzu

Cazzu ya había denunciado dificultades para obtener los permisos de viaje de Inti, y en abril de 2026, un juez argentino habría autorizado que la pequeña viajara con ella al extranjero ante la falta de respuesta de Nodal.

Cazzu publica nuevas imágenes de Inti pese al conflicto legal con Christian Nodal Instagram/@cazzu

¿Por qué demandó Christian Nodal a Cazzu?

La disputa por la exposición de Inti en redes sociales se convirtió en uno de los puntos de mayor tensión entre los artistas, cuando en marzo de 2026, Christian Nodal confirmó que había iniciado un proceso legal contra su expareja y explicó que su intención era proteger la privacidad de la menor.

“Todo el tema de mi hija lo estoy reservando para lo que ella decida ser de grande, cuando cumpla la mayoría de edad, va a tener cien por ciento mi apoyo”, declaró a Televisa Espectáculos.

Sobre la exposición de la menor en redes sociales, explicó: “Yo, la verdad, estoy cediendo para que esté lo menos expuesta posible en redes, de hecho la demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo en redes”.

El cantante también rechazó tajantemente haberse negado a darle los permisos para que Inti viajara con ella al extranjero durante su gira.