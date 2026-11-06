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Stranger Things regresa con Other Worlds: estreno, trailer, historia y todo sobre la nueva serie de Netflix

Los hermanos Duffer expanden el universo de ‘Stranger Things’ con una precuela ambientada en 1955. Conoce su historia, fecha de estreno y primeros detalles.

Noviembre 06, 2026 • 
Tania Franco
Stranger Things regresa con Other Worlds: estreno, trailer, historia y todo sobre la nueva serie de Netflix

‘Stranger Things’ regresa con Other Worlds’: estreno, historia y todo sobre la nueva serie de Netflix

IG: strangerthingstv

El universo de Stranger Things está lejos de terminar. Netflix confirmó oficialmente ‘Other Worlds: A Stranger Things Adventure’, una nueva serie de acción real que llevará a los espectadores varias décadas antes de los acontecimientos de la producción original, con una historia que promete recuperar el misterio, el terror y los fenómenos sobrenaturales que conquistaron a millones de personas.

El anuncio llegó este 6 de noviembre de 2026, durante el Stranger Things Day, una fecha especial para los seguidores de la franquicia. De acuerdo con Netflix y medios como Variety, la precuela se estrenará en 2028 y contará con la participación de Matt y Ross Duffer, creadores de la serie original, junto con la guionista Kate Trefry.

Stranger Things regresa con Other Worlds: estreno, trailer, historia y todo sobre la nueva serie de Netflix

Stranger Things regresa con Other Worlds: estreno, trailer, historia y todo sobre la nueva serie de Netflix

IG: strangerthingstv

¿De qué tratará Other Worlds: A Stranger Things Adventure? La nueva serie de Netflix que estrena en 2028

La nueva historia estará ambientada en 1955, en Marion, Nevada, mucho antes de que Eleven, Mike, Dustin, Lucas y Will descubrieran los secretos del laboratorio de Hawkins. A diferencia de la producción original, que transcurre principalmente durante la década de 1980, Other Worlds explorará una época anterior y presentará nuevos protagonistas, escenarios y amenazas sobrenaturales.

Según los primeros detalles publicados por Variety, la precuela abordará acontecimientos anteriores a la exposición de Henry Creel a una misteriosa sustancia de otro mundo, relacionada con el origen de sus poderes. Aunque Netflix todavía no ha revelado una sinopsis completa, la serie podría ofrecer nuevas respuestas sobre los fenómenos que dieron origen a algunos de los acontecimientos más importantes de la franquicia.

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IG: @StrangerThingsTv

¿Qué relación tendrá Other Worlds: A Stranger Things Adventure con Henry Creel y Vecna?

Uno de los aspectos más interesantes del proyecto es su conexión con Henry Creel, personaje que posteriormente se convierte en Vecna, uno de los principales antagonistas de Stranger Things. La historia se desarrollará incluso antes de los acontecimientos de Stranger Things: The First Shadow, la obra teatral que explora el pasado de Henry y su llegada a Hawkins en 1959.

La nueva producción podría profundizar en los misterios relacionados con Nevada y los primeros encuentros con fuerzas sobrenaturales. Sin embargo, los hermanos Duffer han adelantado que la intención no es únicamente explicar el pasado de Vecna, sino construir una historia independiente, con una mitología propia y nuevos personajes.

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¿Qué relación tendrá Other Worlds: A Stranger Things Adventure con Henry Creel y Vecna?

Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images

¿Quiénes estarán en el elenco y cuándo se estrena Other Worlds: A Stranger Things Adventure en Netflix?

Netflix confirmó que ‘Other Worlds: A Stranger Things Adventure’ llegará en 2028, aunque todavía no se ha anunciado el día ni el mes de estreno. La producción se realizará en Nuevo México y estará encabezada por Kate Trefry, quien trabajó como guionista de Stranger Things desde su segunda temporada y también escribió The First Shadow.

Por su parte, Joe Wright, reconocido por películas como Orgullo y prejuicio del 2005, Expiación, deseo y pecado del 2007 y Las horas más oscuras de 2017, dirigirá los primeros tres episodios. Shawn Levy y los hermanos Duffer participarán como productores ejecutivos.

Por ahora, Netflix no ha anunciado a los actores que protagonizarán la precuela. Tampoco se ha confirmado el regreso de integrantes del reparto original, como Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp o Sadie Sink. Lo que sí se sabe es que la nueva serie contará con personajes completamente nuevos.

Eleven Stranger Things

¿Quiénes estarán en el elenco y cuándo se estrena Other Worlds: A Stranger Things Adventure en Netflix?

IG: strangerthingstv

Primer tráiler de Other Worlds: A Stranger Things Adventure, las pistas que revela Netflix

Netflix acompañó el anuncio con un primer adelanto que recupera la atmósfera inquietante de la serie original. El teaser comienza con una bicicleta abandonada cerca de una zona restringida, mientras se escucha la canción Sh-Boom, de The Chords. La cámara muestra un cielo oscuro y una perturbación sobrenatural que parece abrirse entre las nubes.

Uno de los detalles más importantes aparece en pantalla: 19 de abril de 1955, Marion, Nevada, una fecha y un lugar que podrían resultar fundamentales para comprender la nueva historia. Aunque las imágenes recuerdan al Upside Down, Netflix todavía no ha confirmado qué fenómeno aparece en el adelanto ni cómo se relacionará con los acontecimientos posteriores de Stranger Things.

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Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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