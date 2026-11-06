ISMO, el restaurante en la Roma Norte que combina gastronomía, música y diseño

ISMO es un restaurante en la Ciudad de México que ha conquistado por su atmósfera y su gastronomía. Es un lugar que busca sumar un elemento clave: la música.

Ubicado en la colonia Roma Norte, este espacio propone una manera distinta de disfrutar una cena, donde los sabores, el interiorismo y la selección musical tienen la misma importancia. Su propuesta toma inspiración de los movimientos artísticos del siglo XX y los traslada a un concepto contemporáneo que combina gastronomía de influencia italo-suiza, una estética retrofuturista y un bar dedicado al sonido.

ISMO, el restaurante de la Roma Norte inspirado en el arte

El nombre ISMO no es una elección casual. Hace referencia a los movimientos que transformaron el panorama artístico del siglo pasado, desde el surrealismo hasta el expresionismo, y que compartían una característica: la intención de romper con lo establecido.

Esta idea también define la identidad del restaurante, que evita encasillarse en una sola corriente estética. Su interiorismo retoma influencias de estudios de diseño de Milán y Londres, con una propuesta que mezcla materiales cálidos, mobiliario de líneas contemporáneas y detalles que llaman la atención sin saturar el espacio.

Entre sus elementos más distintivos se encuentra un reloj realizado mediante proyección mapping, concebido como una pieza central de su propuesta visual.

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¿Qué comer en ISMO? El fondue es protagonista de su menú

La propuesta gastronómica de ISMO tiene como punto de partida la cocina italo-suiza, reinterpretada desde una perspectiva contemporánea.

El fondue ocupa un lugar especial en el menú, acompañado de platos pequeños elaborados con ingredientes de temporada. La intención es favorecer una experiencia que invite a compartir, probar diferentes preparaciones y prolongar la conversación alrededor de la mesa.

Detrás del desarrollo culinario se encuentra Ellas, un colectivo femenino mexicano especializado en experiencias gastronómicas, que aporta su visión a una cocina pensada para disfrutarse de manera relajada. La propuesta resulta especialmente atractiva para una cena en pareja o una reunión entre amigos, con platillos diseñados para compartir y una atmósfera que acompaña el encuentro.

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ISMO Sonoro: el bar donde la música también es protagonista

La experiencia no termina en el restaurante. Detrás de una cortina aterciopelada se encuentra ISMO Sonoro, un espacio conectado con el comedor principal que tiene su propia personalidad.

Aquí, la música deja de funcionar como simple acompañamiento para convertirse en parte esencial de la experiencia.

Su programación reúne DJs invitados y curadores musicales que exploran distintos géneros, desde jazz y soul hasta ambient y house, con especial atención al vinilo y los formatos análogos.

El sistema de audio Margules es otro de sus elementos distintivos, pensado para ofrecer una reproducción sonora de alta calidad.

El resultado es un ambiente que permite pasar de una cena a una experiencia musical sin necesidad de cambiar de lugar.

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El diseño detrás de ISMO

La identidad creativa del proyecto estuvo a cargo de Abraham Aguilar, conocido como Doctor Ab, artista transdisciplinario y director de NOT AN AGENCY, estudio dedicado al desarrollo de experiencias de hospitalidad y entretenimiento.

Su propuesta reúne referencias artísticas, arquitectónicas y musicales para construir un espacio donde cada elemento tenga una intención.

Además de su actividad como restaurante y bar, ISMO contempla colaboraciones con chefs, artistas y talentos emergentes, con el objetivo de desarrollar una programación cultural que vaya más allá de la gastronomía.