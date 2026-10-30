Menú
Lifestyle
Moda
Belleza
Entretenimiento
Sports
Personalidades
Caras Travel
Revista
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
Búsqueda
Enviar búsqueda
Lifestyle
Moda
Belleza
Entretenimiento
Sports
Personalidades
Caras Travel
Síguenos en:
twitter
instagram
facebook
tiktok
Montserrat Ruiz
Lifestyle
Pan de muerto 2026: 3 panaderías de autor en CDMX que tienes que conocer
De las recetas tradicionales a las reinterpretaciones más sofisticadas, descubre tres propuestas gastronómicas que celebran el Día de Muertos.
Octubre 30, 2026
·
Montserrat Ruiz