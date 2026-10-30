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Montserrat Ruiz

pan de Muerto
Lifestyle
Pan de muerto 2026: 3 panaderías de autor en CDMX que tienes que conocer
De las recetas tradicionales a las reinterpretaciones más sofisticadas, descubre tres propuestas gastronómicas que celebran el Día de Muertos.
Octubre 30, 2026
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Montserrat Ruiz