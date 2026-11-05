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Quintonil pone en alto a México: es el mejor restaurante de Latinoamérica y cuarto del mundo

El restaurante de Jorge Vallejo y Alejandra Flores fue reconocido en The World’s 50 Best Restaurants 2026, una distinción que coloca nuevamente a la gastronomía mexicana entre las grandes protagonistas de la escena internacional.

Noviembre 05, 2026 • 
Marjorie Daphnis
Restaurante Quintonil

La propuesta de Quintonil busca llevar al comensal a un recorrido por los sabores y productos de México.

quintonil.com

La gastronomía mexicana tiene un nuevo motivo para celebrar. Quintonil, el restaurante ubicado en Polanco, Ciudad de México, fue reconocido como el Mejor Restaurante de América Latina 2026 y alcanzó el cuarto lugar de la lista The World’s 50 Best Restaurants, cuya ceremonia se celebró el 4 de noviembre en Lima, Perú.

El resultado consolida la presencia del proyecto mexicano entre los grandes referentes de la cocina internacional. Aunque descendió una posición respecto a la edición de 2025, cuando ocupó el tercer puesto mundial, Quintonil se mantiene dentro de los cinco primeros lugares y se convierte en el restaurante latinoamericano mejor clasificado de esta edición.

Platillo de Quintonil

Las preparaciones exploran nuevas formas de presentar la cocina nacional sin perder de vista sus raíces mexicanas.

quintonil.com

Quintonil, el proyecto mexicano que conquista al mundo

Fundado en 2012 por el chef Jorge Vallejo y Alejandra Flores, quien está al frente de la hospitalidad y la experiencia en sala, Quintonil ha construido una identidad culinaria que parte de los ingredientes mexicanos para reinterpretarlos mediante técnicas contemporáneas.

Su propuesta busca llevar al comensal a un recorrido por los sabores y productos del país, con especial atención a los ingredientes locales, las tradiciones y la riqueza de las distintas regiones de México. El nombre del restaurante, por ejemplo, hace referencia a una planta silvestre comestible muy presente en la cocina tradicional mexicana.

En su menú aparecen ingredientes como maíz, hierbas de la milpa, chiles, nopal e insectos, integrados en preparaciones que exploran nuevas formas de presentar la cocina nacional sin perder de vista sus raíces.

Entre los platillos mencionados en la propuesta del restaurante se encuentran el chileatole de huitlacoche, la tostada de mejillón en escabeche al grill, la barbacoa de pesca del día en adobo de chapulín y distintas preparaciones con escamoles, jumiles y chapulines.

Quintonil: Alejandra Flores y

Quintonil fue fundado en 2012 por el chef Jorge Vallejo y Alejandra Flores.

Instagram @rest_quintonil

¿Cuáles son los mejores restaurantes del mundo en 2026?

El primer lugar de The World’s 50 Best Restaurants 2026 fue para Asador Etxebarri, ubicado en Atxondo, España, bajo la dirección del chef Bittor Arginzoniz. El segundo puesto correspondió a Gaggan, en Bangkok, Tailandia, mientras que Alchemist, en Copenhague, Dinamarca, ocupó el tercero.

Quintonil se colocó en la cuarta posición, seguido por Wing, de Hong Kong, que completó los primeros cinco lugares.

La distinción como Mejor Restaurante de América Latina reconoce al establecimiento mexicano como el mejor ubicado de la región dentro de la clasificación mundial.

México en la lista de los 100 mejores restaurantes

Aunque Quintonil fue el único restaurante mexicano que logró entrar en los primeros 50 lugares de esta edición, el país también tuvo presencia en la clasificación ampliada, que contempla hasta 100 establecimientos.

Alcalde, en Guadalajara, alcanzó el puesto 55; Huniik, en Mérida, se ubicó en el 79; Arca, en Tulum, llegó al 87; Rosetta, en Ciudad de México, ocupó el 96, y Fauna, en Valle de Guadalupe, cerró la participación mexicana en el lugar 99.

El resultado de Quintonil representa mucho más que una posición en una lista: es un reconocimiento al trabajo de un equipo que ha llevado los ingredientes, la creatividad y la identidad culinaria de México a una de las vitrinas gastronómicas más relevantes del mundo.

Quintonil
Marjorie Daphnis
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