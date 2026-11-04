Uñas lucent: la tendencia de manicura que aporta un toque de lujo a tus manos

La manicura también tiene su versión del lujo silencioso. Esta temporada, las lucent nails se perfilan como una de las tendencias de belleza más elegantes para quienes prefieren unas manos cuidadas, luminosas y naturales. Su secreto está en un acabado semitransparente que deja entrever la uña y le aporta un brillo delicado, como si estuviera cubierta por una fina capa de cristal.

La tendencia ha ganado visibilidad en redes sociales y en el mundo de la belleza gracias a su estética discreta. En lugar de cubrir por completo la uña con un color intenso, busca realzar su aspecto natural con una veladura de color y una superficie brillante.

¿Qué son las uñas lucent?

Las lucent nails son una manicura translúcida que combina tonos suaves con un acabado luminoso. Su nombre alude precisamente a esa apariencia clara y resplandeciente que deja pasar la luz a través del esmalte.

A diferencia de una manicura nude completamente opaca, esta técnica permite que se perciba parte del color natural de la uña. El resultado es una apariencia ligeramente lechosa, uniforme y brillante, sin que parezca que se lleva una capa gruesa de esmalte.

La manicurista de celebridades Ami Streets ha descrito esta estética como una manera de perfeccionar sutilmente la apariencia de las uñas, con un efecto luminoso y natural. La tendencia encaja con la corriente de belleza que prioriza una piel de aspecto saludable, maquillaje ligero y detalles pulidos en lugar de transformaciones evidentes.

El nude neutro con una capa de brillo da un aspecto natural y elegante. Mariia Demchenko/Getty Images

Los tonos que necesitas para conseguir una manicura lucent

La clave está en elegir colores semitransparentes y aplicar capas finas para conservar la profundidad del acabado. Estos son los tonos más característicos:

- Rosa lechoso: aporta un toque delicado y femenino, ideal para quienes buscan una manicura discreta.

- Marfil translúcido: crea una apariencia limpia y luminosa sin llegar al blanco opaco.

- Nude neutro: realza el tono natural de la uña y combina con cualquier estilo.

- Rosa beige: ofrece un punto cálido y elegante, perfecto para una manicura de diario.

- Nude melocotón: añade un matiz ligeramente cálido sin perder la transparencia.

El objetivo no es que todas las uñas tengan exactamente el mismo tono, sino encontrar un color que armonice con el tono natural de las manos y aporte un acabado uniforme.

Las uñas en rosa lechoso son perfectas para una manicura discreta y que puedes lucir en cualquier ocasión. Instagram @raelondonnails



Cómo conseguir las uñas lucent en casa o en el salón

Para lograr el efecto, la preparación de las uñas es tan importante como el esmalte. Una superficie lisa, las cutículas cuidadas y una forma uniforme ayudan a que el brillo se vea más elegante.

1. Prepara las uñas. Límalas y dales la forma que prefieras. Las siluetas ovaladas, redondeadas o cuadradas con bordes suaves combinan especialmente bien con esta tendencia.

2. Cuida las cutículas. Hidrátalas y retíralas con suavidad si es necesario. En una manicura minimalista, los pequeños detalles se notan más.

3. Aplica una base adecuada. Si tus uñas tienen estrías visibles, una base alisadora puede ayudar a conseguir una superficie más uniforme.

4. Elige un esmalte translúcido. Busca un rosa lechoso, marfil suave o nude semitransparente. Una capa produce un efecto muy sutil; dos capas finas suelen aportar un acabado más difuminado sin perder transparencia.

5. Termina con brillo e hidratación. Un top coat brillante refuerza el efecto cristalino. Completa la manicura con aceite para cutículas y crema de manos.

Si el esmalte lechoso resulta demasiado blanco, puedes pedir que lo combinen con una capa fina de rosa translúcido para personalizar el resultado.

¿Por qué las uñas lucent son una apuesta elegante?

Su principal atractivo es la versatilidad. Funcionan con un look de oficina, un vestido de noche o un conjunto casual porque no compiten visualmente con la ropa ni con los accesorios.

Además, su acabado discreto permite que las manos se vean arregladas sin necesidad de recurrir a decoraciones, pedrería o contrastes intensos. Para quienes aman las manicuras sofisticadas, pero prefieren una estética sencilla, son una alternativa al brillo cromado, los efectos cat-eye y los tonos oscuros que suelen dominar el otoño.

Eso sí, la apariencia pulida depende tanto del esmalte como del cuidado de las uñas y las manos. Mantenerlas hidratadas y evitar el exceso de producto ayuda a conservar ese efecto natural.

Las lucent nails demuestran que una manicura no necesita ser llamativa para destacar. A veces, una capa de color translúcido y un brillo impecable son suficientes para darle a tus manos ese toque de lujo discreto.

