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Manicura ‘Dark Merlot': la tendencia de uñas más elegante para sustituir al negro en Halloween
Con el sofisticado matiz del vino tinto maduro, este tono profundo, jugoso y de alto brillo aporta el toque justo de misticismo a tus manos sin perder el sello ‘quiet luxury’.
Octubre 02, 2026
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Marjorie Daphnis