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Manicura ‘Dark Merlot': la tendencia de uñas más elegante para sustituir al negro en Halloween

Con el sofisticado matiz del vino tinto maduro, este tono profundo, jugoso y de alto brillo aporta el toque justo de misticismo a tus manos sin perder el sello ‘quiet luxury’.

Octubre 02, 2026 • 
Marjorie Daphnis
Manicure Dark Merlot

El color “Dark Merlot” es rico, enigmático y profundamente favorecedor que rejuvenece el aspecto de las manos al instante.

Getty Images

Con la llegada del mes de octubre y la víspera de Halloween, la tentación habitual en los salones de belleza es sucumbir al clásico esmalte negro absoluto o a los diseños de nail art temáticos. Sin embargo, para quienes buscan mantener una imagen pulida, madura y alineada con las tendencias de alta gama, existe un matiz que domina las elecciones de las celebridades esta temporada: la manicura Dark Merlot.

Inspirada en las tonalidades densas y aterciopeladas de una copa de vino tinto borgoña, esta propuesta se sitúa en el punto medio perfecto entre el granate profundo, el cereza oscuro y un sutil destello violáceo. El resultado es un color rico, enigmático y profundamente favorecedor que rejuvenece el aspecto de las manos al instante.

Por qué el Dark Merlot es el nuevo neutro sofisticado de otoño

A diferencia de los tonos oscuros tradicionales que pueden endurecer las facciones o lucir demasiado planos, el Dark Merlot destaca por su profundidad cromática. Al contener subtonos cálidos y fríos equilibrados, este color genera ventajas estéticas clave para la temporada:

Efecto well-aging inmediato: Disimula las pequeñas venitas o rojeces del dorso de la mano, aportando un aspecto uniforme, hidratado y luminoso a la piel.

Versatilidad de vestidor: Combina a la perfección con la paleta neutra de otoño (beiges, tonos camel, gris marengo y azul marino), funcionando como un accesorio statement sin saturar tu look.

Misticismo sobrio: Aporta ese guiño enigmático y nocturno ideal para Halloween, pero con la suficiente elegancia para llevarlo en reuniones de trabajo o eventos de gala.

Las 3 formas más elegantes de llevarlo, según los expertos

Para lograr un acabado de salón de alta costura, la forma de la uña y el acabado del esmalte son determinantes:

1. Uñas cortas y cuadradas con bordes suaves (squoval): Es la apuesta favorita del lujo silencioso. El contraste entre una forma limpia y corta con un color vino denso transmite un cuidado impecable y moderno.

2. Forma almendrada de largo medio: Si buscas estilizar los dedos y alargar visualmente las manos, la silueta en almendra potencia el dramatismo elegante del Dark Merlot.

3. Acabado Glass Gloss (Alto Brillo): La clave para que este tono no se vea opaco está en sellarlo con un top coat de efecto gel o cristalino. La luz reflejada sobre el pigmento vino crea una sensación líquida e irresistible.

* El consejo del editor: Si quieres sumarle un toque místico discreto para la noche de Halloween, solicita una capa sutil de micro-glitter dorado o cobrizo únicamente en la base de la uña, o combina la manicura con anillería fina en oro amarillo para encender los matices cálidos del esmalte.

manicura Uñas
Marjorie Daphnis
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