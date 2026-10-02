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El papel más perturbador de Dakota Johnson: la película de terror que la llevó a terapia

Dakota Johnson confesó que quedó traumada tras filmar la película de terror ‘Suspiria’, donde ocurren una serie de hechos perturbadores que la llevaron a terapia.

Octubre 02, 2026 • 
Melisa Velázquez
El papel más perturbador de Dakota Johnson: la película de terror que la llevó a terapia

El papel más perturbador de Dakota Johnson: la película de terror que la llevó a terapia

Getty Images

Dakota Johnson se ha caracterizado por ser una de las actrices más versátiles de Hollywood, tras protagonizar ‘Cincuenta Sombras de Grey’, ha demostrado su gran capacidad interpretativa al protagonizar varias películas exitosas.

Sin embargo, la actriz ha confesado que protagonizar una película de terror, la dejó traumatizada, al punto de tener que pedir ayuda profesional para poder superar los sucesos paranormales que vivió.

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Suspiria, la película de terror de Dakota Johnson que la llevó a terapia

El rodaje de Suspiria fue exigente tanto física como emocionalmente para Dakota Johnson, pues no solo tuvo que prepararse para interpretar a una bailarina, durante una entrevista con la revista Elle, la actriz reconoció que la intensidad de la filmación la llevó a terapia tras terminar la película.

Me dejó tan jodida que tuve que ir a terapia”, declaró la actriz; sin embargo, también explicó que disfrutó de la experiencia al filmar la película, aunque resultará muy intensa.

Antes que nada, no me psicoanalizaron y espero no hacerlo nunca. A veces, cuando trabajo en un proyecto, y no me avergüenzo de ello, absorbo muchos sentimientos de la gente. Cuando trabajas con temas oscuros, a veces se te quedan grabados, y luego hablar con alguien es una forma muy agradable de superar el proyecto”, dijo.

¿De qué trata Suspiria de Dakota Johnson y dónde puedes verla?

Suspiria, es un remake del clásico de terror de Dario Argento, donde Dakota Johnson comparte créditos con Chloë Grace Moretz y Tilda Swinton, e interpreta a una joven bailarina estadounidense que llega a una escuela de danza alemana rodeada de secretos y sucesos aterradores.

Poco después de su llegada, una de las alumnas es asesinada, desencadenando una historia de secretos sobrenaturales, danza y escenas perturbadoras.

La propia actriz explicó que quiso construir la evolución de Susie de manera principalmente interna y sutil, dejando que el cambio del personaje se percibiera a través de sus emociones y de su relación con la historia, haciendo de este personaje, uno de los más icónicos de su filmografía, y que puedes disfrutar en Prime Video.

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