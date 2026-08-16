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Todo sobre los 4 hijos de Alejandro Sanz y quiénes son sus madres

Alejandro Sanz no solo ha construido una de las carreras más exitosas de la música en español; también es el orgulloso padre de cuatro hijos: Manuela, Alexander, Dylan y Alma.

Agosto 16, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Quiénes son los hijos de Alejandro Sanz?

¿Quiénes son los hijos de Alejandro Sanz?

Getty Images

Alejandro Sanz atraviesa una de las etapas más especiales de su vida, el cantante español ha vuelto a abrirle las puertas al amor junto a Stephanie Cayo, con quien disfruta de unas vacaciones de verano en Mallorca, entre paisajes paradisíacos y momentos de complicidad.

La relación entre ambos parece avanzar con paso firme, pues Stefany ya convive con los cuatro hijos de Sanz: Manuela, Alexander, Dylan y Alma, nacidos de tres relaciones distintas del cantante.

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¿Quiénes son los hijos de Alejandro Sanz?

Los cuatro hijos de Alejandro Sanz nacieron de tres relaciones diferentes y, aunque el cantante suele mantener su vida privada lejos de los reflectores, en distintas ocasiones ha hablado del orgullo que siente por ellos.

Manuela

Manuela Sánchez Michel es la primogénita de Alejandro, nació el 28 de julio de 2001, fruto de su relación con la modelo y actriz mexicana Jaydy Michel, la pareja estuvo casada y se separó en 2005.

Manuela creció entre México y España y, con el paso de los años, ha mostrado interés por el mundo creativo, y también ha tenido algunos acercamientos a la música de su padre.

Alexander

Alexander Sánchez nació en 2003 y es hijo del cantante y la diseñadora de moda puertorriqueña Valeria Rivera; sin embargo, la existencia del joven se conoció públicamente en 2006, cuando Sanz confirmó que tenía otro hijo.

A diferencia de sus hermanos, Alexander pasó buena parte de su infancia alejado de los reflectores, y con los años comenzó a acercarse al mundo de la música y llegó a compartir escenario con su padre.

Dylan

Dylan nació en julio de 2011 y es el primero de los dos hijos que Sanz tuvo con Raquel Perera, el cantante le dedicó la canción “Capitán Tapón”, una muestra del vínculo especial que mantiene con él.

Aunque Dylan ha crecido lejos de la exposición constante, su padre suele referirse a sus hijos como una de sus mayores prioridades, y en 2026, Alejandro explicó que procura organizar viajes familiares con los cuatro para fortalecer la relación entre ellos, especialmente porque viven en distintos lugares.

Alma

Alma es la hija menor de Alejandro, nació en julio de 2014, también durante su relación con Raquel Perera, y le dedicó “Mi persona favorita”, una de las canciones que ha relacionado públicamente con sus hijos.

A pesar de la separación de sus padres, Alma mantiene una relación cercana con Alejandro y con sus tres hermanos.

Más allá de sus distintas historias familiares, los cuatro han ocupado un lugar importante en la vida del artista y, en diferentes momentos, Alejandro ha convertido su faceta de padre en una fuente de inspiración para su música.

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