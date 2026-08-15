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Cynthia Rodríguez habla de su segundo embarazo: revela cómo vive la espera de María

La conductora y cantante habló sobre su segundo embarazo y confesó que la espera de María, la hija que tendrá con Carlos Rivera, ha sido muy diferente a la experiencia que vivió cuando esperaba a su primogénito, León.

Agosto 15, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera con su hijo León

Instagram

Apenas unas semanas después de confirmar que su familia crecerá, Cynthia ha comenzado a compartir algunos detalles de esta nueva etapa. La también exconductora de Venga la Alegría aseguró que se siente feliz y agradecida, aunque reconoció que este embarazo ha resultado distinto al primero.

Cynthia Rodríguez revela cómo vive su embarazo

En declaraciones compartidas recientemente, Cynthia Rodríguez explicó que durante la espera de María se ha sentido más sensible y ha experimentado algunos cambios propios del embarazo. Además, reconoció que las circunstancias son distintas porque ahora también está pendiente de su hijo León, quien acaba de cumplir tres años.

La conductora incluso comentó que se ha sentido un poco “hinchadita”, particularmente después de los viajes que realizó recientemente, y señaló que este segundo embarazo representa una experiencia completamente diferente porque ahora debe dividir su atención entre el bebé que viene en camino y León.

Cynthia también ha mostrado algunos momentos de su embarazo en redes sociales, donde ha presumido el crecimiento de su pancita y ha recibido numerosos mensajes de cariño por parte de sus seguidores.

Cynthia Rodríguez asegura que está más sensible esperando a María

Una de las diferencias que más ha llamado su atención es la parte emocional. Cynthia reveló que durante este embarazo se siente especialmente sensible mientras avanza la espera de su primera hija.

La futura mamá también ha hablado de los cambios y antojos que ha experimentado en esta etapa, mientras disfruta de los últimos meses antes de recibir a María. Rodríguez ya se encuentra más allá del segundo trimestre de gestación.

Fue el pasado 22 de julio cuando Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera hicieron público que esperaban a su segundo bebé. Además, terminaron inmediatamente con el misterio: revelaron que sería una niña y que llevaría por nombre María.

La noticia fue especialmente emotiva porque la pareja dejó claro que se trataba de una bebé muy deseada. En su anuncio señalaron que habían pedido su llegada como “un milagro” y expresaron la enorme ilusión con la que ellos y León esperan conocerla.

Cynthia Rodriguez Carlos Rivera
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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