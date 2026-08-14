Así luce hoy Baby Lux, la niña que creció junto a One Direction y se convirtió en un icono del fandom

Mucho antes de que las redes sociales se llenaran de recuerdos y nostalgia por One Direction, una pequeña niña se convirtió casi accidentalmente en uno de los personajes más queridos por sus seguidores. Se trata de Lux Atkin, mejor conocida por el fandom como “Baby Lux”, quien creció rodeada de los integrantes de la boyband durante algunos de los años más importantes de su carrera.

Lux nació el 11 de septiembre de 2011 y es hija de Lou Teasdale, la estilista y maquilladora que trabajó durante años con One Direction, y de Tom Atkin. Actualmente tiene 14 años y está a pocas semanas de cumplir 15.

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¿Quién es Baby Lux y por qué creció con One Direction?

La relación de Lux con One Direction comenzó gracias a su mamá. Lou Teasdale trabajaba en The X Factor cuando Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne y Zayn Malik participaron en el programa y posteriormente se convirtió en una pieza importante del equipo de estilismo de la banda.

Su presencia terminó siendo tan habitual que los directioners comenzaron a llamarla cariñosamente “Baby Lux”. Uno de los recuerdos que más permanece en la memoria del fandom son las imágenes de Harry Styles paseando con Lux durante la época en la que mantenía una relación con Taylor Swift. Aquellas fotografías terminaron formando parte del enorme archivo visual de una de las etapas más comentadas de la cultura pop de principios de la década de 2010.

David Krieger/Bauer-Griffin/GC Images

Han pasado más de diez años desde aquellas imágenes. Lux Atkin tiene actualmente 14 años y está a punto de cumplir 15 el próximo 11 de septiembre. La bebé que los seguidores de One Direction vieron crecer durante las giras es ahora una adolescente.