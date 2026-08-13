¿Qué pasó con Lea Michele? De Glee a las polémicas que cambiaron su carrera

Durante seis temporadas, Lea Michele fue uno de los rostros más reconocibles de Glee. Su interpretación de Rachel Berry en la exitosa serie, transmitida entre 2009 y 2015, la convirtió en una estrella internacional y le valió nominaciones a los Emmy y los Golden Globes.

Sin embargo, su carrera cambió considerablemente después del final de la serie y, particularmente, tras una controversia que estalló en 2020. ¿Qué ocurrió con la actriz y a qué se dedica actualmente?

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¿Qué pasó con Lea Michele después de Glee?

Tras despedirse de Rachel Berry, Michele continuó trabajando en televisión con proyectos como Scream Queens y The Mayor, además de desarrollar su carrera musical. Pero en 2020 su imagen pública enfrentó uno de sus momentos más complicados.

Samantha Marie Ware, quien participó en la última temporada de Glee, acusó públicamente a Michele de haber hecho de su primera experiencia televisiva algo sumamente difícil y señaló que había sufrido “microagresiones traumáticas” durante las grabaciones. Tras sus declaraciones, otros integrantes del elenco y personas que habían trabajado con Michele también hablaron sobre experiencias negativas con la actriz.

Instagram: Lea Michele.

Michele respondió públicamente con una disculpa. Aunque aseguró que no recordaba el incidente específico mencionado por Ware, reconoció que su comportamiento había lastimado a otras personas y se comprometió a reflexionar y cambiar.

Lea Michele regresó a Broadway

Dos años después, Lea Michele protagonizó uno de los regresos más comentados de Broadway al asumir el papel de Fanny Brice en Funny Girl en 2022, un personaje particularmente significativo para los seguidores de Glee, pues Rachel Berry también soñaba con interpretarlo dentro de la serie.

En medio de su regreso, Michele volvió a abordar las acusaciones y reconoció que su perfeccionismo y la enorme presión que se imponía profesionalmente le habían generado “muchos puntos ciegos” en su forma de relacionarse con otras personas.

Su etapa en Funny Girl terminó convirtiéndose en un importante capítulo de su carrera teatral y volvió a colocarla en el centro de Broadway.

¿Qué hace actualmente Lea Michele?

Lejos de desaparecer de la industria, Michele ha continuado vinculada a la actuación, la música y Broadway. También ha formado una familia junto a su esposo, Zandy Reich, con quien tiene dos hijos. En 2026, la actriz continúa apareciendo en eventos públicos y recientemente celebró los 45 años de Michael Kors con una colaboración vinculada a Broadway Cares, como muestra la publicación que compartió en sus redes sociales.

A más de una década del final de Glee, Lea Michele sigue inevitablemente ligada a Rachel Berry, pero su historia después de la serie también ha estado marcada por una fuerte controversia, una reflexión pública sobre su comportamiento y un regreso profesional que encontró su escenario principal precisamente donde comenzó su carrera: Broadway.