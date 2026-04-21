Lea Michele recuerda emotiva a Cory Monteith de Glee después de 13 años de fallecido

Lea Michele ha vuelto a emocionar al recordar a Cory Monteith, quien no solo fue su coprotagonista en Glee, sino también su pareja en la vida real. Su historia trascendió la pantalla, y aunque nunca formalizaron un compromiso, ambos se encontraban en una etapa profundamente seria de su relación, incluso con planes de matrimonio antes de la trágica muerte del actor.

Instagram: Lea Michele.

A través de sus redes sociales, la actriz publicó una escena del episodio “New York” (temporada 2), en la que su personaje, Rachel, vive una cita inolvidable con Finn —interpretado por Monteith— en el emblemático restaurante Sardi’s, un lugar icónico dentro del teatro neoyorquino. El momento cobra un nuevo significado hoy, no solo por la nostalgia, sino por el paralelismo con su vida actual.

En algún lugar, Rachel Berry está sonriendo. Lea Michele

La frase rápidamente resonó entre fans, quienes interpretaron el mensaje como un homenaje tanto a Rachel como a Cory Monteith, fallecido en 2013. El episodio no solo es recordado por la relación entre Rachel y Finn, sino también por incluir un cameo de la legendaria actriz de Broadway, Patti LuPone, consolidando el vínculo de la serie con el teatro musical real.

Instagram: Lea Michele.

Hoy, Lea Michele se encuentra protagonizando la puesta en escena de Chess en Broadway, donde comparte escenario con Aaron Tveit. Su reciente visita a Sardi’s fue porque recibió su propio retrato, una tradición reservada para grandes figuras del teatro. Además, esa misma noche la acompañaron sus compañeros de Spring Awakening, el musical que la lanzó a la fama antes de conseguir su papel de Rachel en Glee.