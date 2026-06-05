Jennifer Lopez reflexiona sobre la maternidad tras los rumores de que Emme ahora se llama Oskar: “¿Hice lo suficiente?”

Aunque Jennifer Lopez no abordó directamente las especulaciones sobre un posible cambio de nombre o identidad de su hija, sí compartió pensamientos sinceros sobre los desafíos y las dudas que acompañan a la crianza de los hijos, especialmente cuando estos comienzan a construir su propio camino.

La cantante y actriz confesó que a menudo se pregunta si ha hecho “lo suficiente” por sus mellizos, sobre todo ahora que están por ingresar a la universidad y prácticamente dejar el hogar.

Te podría interesar: Esto hizo Jennifer Lopez con su anillo de boda, en medio de su crisis con Ben Affleck

Jennifer Lopez reflexiona sobre su maternidad y cuestiona su estilo de crianza

En una reciente entrevista con CBS Mornings, Jennifer expresó el gran orgullo que siente por sus hijos, destacando no solo que están alcanzando sus metas y sueños, sino también que se han convertido en personas íntegras y de buen corazón.

Sin embargo, admitió sentir un poco de miedo ahora que ambos se están alistando para abandonar su hogar y comenzar sus estudios universitarios.

“Creo que es, ya sabes, son todos los sentimientos, ¿verdad? Como… me di cuenta hasta hace un par de meses de que realmente me había impactado. Y cuando me di cuenta, empecé a tener muchos momentos muy emotivos con ellos, y ha sido así desde entonces”, contó.

JLo también admitió sentirse vulnerable con esta nueva etapa en su vida, pues no puede creer que ha llegado el momento de dejarlos volar.

“Estoy muy feliz de que vayan a salir ahí fuera y tener su vida y hacer lo suyo. Recuerdo cómo me sentía yo a esa edad. No podía esperar a salir ahí fuera y hacer lo mío”, explicó. “Y al mismo tiempo, también siento que, ¡oh Dios mío!, eso fue todo. Eso fue todo”, añadió. “Los tuve por ese tiempo”.

Jennifer Lopez se cuestiona si ha sido buena madre

En ese contexto, Lopez confesó que, como muchas madres, suele cuestionarse si hizo lo suficiente para preparar a sus hijos para el mundo

“‘¿Hice lo suficiente?’, y, ‘¿Pasé suficiente tiempo con ellos? He sido una mamá soltera trabajadora la mayor parte de mi vida con ellos, pero también esta ha sido mi vida durante los últimos, ya sabes, 19, 20 años”, externó.

Jennifer también se pregunta qué hará los próximos 20 años, donde sus hijos toman las riendas de sus vidas y se dedican a trabajar en sus propios proyectos: “Son tantos sentimientos y tantos pensamientos todo el tiempo. Y, ¿van a estar bien?”, manifestó, dejando claro que le ocasiona incertidumbre el futuro de Emme y Max.