Isabel Revuelta Poo y las mujeres que marcaron a México

Por Samuel Reyes

La escritora, quien además de ser historiadora, es investigadora y divulgadora, profundiza sobre lo importante de contar con una línea clara sobre cómo contar los sucesos históricos, sin caer en el “chisme”, pero haciéndolo de una manera muy agradable: “No hay nada más subjetivo que la visión de un historiador, siempre nos vamos a las fuentes obviamente, y no una sino muchísimas, algunas del tiempo del personaje, también por ejemplo, a ver qué apunta la historia escrita o qué decían los contemporáneos o qué dijeron los que estuvieron después, en fin… pero qué importante es que pase por ese proceso, qie pase por mi cerebro y entonces ya se construya no solamente una visión de los hechos, sino una forma de contarles esos hechos y creo que eso es lo más importante que tiene un escritor o un historiador”.

Efectivamente, la forma amena en la que Isabel nos narra la historia a través de sus palabras y la construcción de sus libros, bellamente editados e ilustrados, hacen nuestro recorrido por sus páginas, sencillo e interesante. Nos invita a descubrir más, algo que también le ocurre a ella en sus procesos de investigación: “Es algo que me apasiona me gusta muchísimo; devoro los libros porque soy muy muy curiosa me gusta buscar diversos archivos en muchas fuentes para lograr esbozar la historia de México a través de los ojos de estas mujeres”.

De entre más de 50 destacadas mujeres para la historia de nuestro país, la autora nos ha presentado a 18 en sus dos libros, mientras subraya: “Tenemos que poner el marcador de igualdad en empate porque la deuda que tiene la historiografía con nosotras es muy grande… yo aspiro a que algún día nuestra historia no tengamos que definirla como de mujeres, sino que sea una sola historia”.

No todas las mujeres que fueron fundamentales para el crecimiento del país eran mexicanas, en las páginas de los libros de Isabel Revuelta Poo, encontramos a relevantes figuras como Carlota de Bélgica o Leonora Carrington, aspecto que la autora, al narrárnoslo, nos brinda una mayor diversidad para continuar formando una perspectiva más amplia sobre nuestro pasado.

En “Hijas de la historia 2” encontramos las andanzas de 8 fascinantes mujeres de distintas épocas: La Reina Roja maya, de doña Luisa Xicoténcatl, Francisca Núñez de Carvajal, Leona Vicario, Margarita Maza de Juárez, Carlota de Bélgica, Juana Catarina Romero y Leonora Carrington.

¿Quién fue ix Tz’ak-b’u Ajaw, la gran Señora de Palenque? ¿Cuándo se cruzaron las vidas de Concepción Lombardo de Miramón, Carlota de Bélgica y Margarita Maza de Juárez y qué las enfrentó? ¿Cómo llegó Leonora Carrington a México? ¿En qué corrigió Leona Vicario a Lucas Alamán a través de su correspondencia, para defender su postura política y su honor? Todo esto y muchísimos otros interesantes datos, encontraremos al transcurrir de sus capítulos.

Por último, para concluir, Isabel Revuelta Poo nos explica el por qué debemos de leer estos extraordinadios relatos y más sobre la histpria de México: “Te recomiendo más allá de que sea mi libro, porque es un libro relevante en la actualidad, habla de muchas anécdotas de nuestra propia historia, insisto una historia completa de hombres y mujeres y hablar de ellas es el pretexto perfecto para dar luz en esos momentos.”

Te sugerimos que no te pierdas “Hijas de la historia 1” e “Hijas de la historia 2”, ya disponibles en formato físico y digital.

