¿A qué huele Meghan Markle? Descubre los perfumes que conquistaron a la duquesa de Sussex

Meghan Markle ha compartido en distintas ocasiones que los perfumes forman parte de sus pequeños rituales de belleza, capaces de transformar el estado de ánimo y convertirse en una firma personal.

Antes incluso de formar parte de la realeza británica, la duquesa de Sussex ya había revelado su pasión por los perfumes, pues para ella, es una forma de expresar personalidad, además de generar recuerdos y emociones.

Te podría interesar: Meghan Markle consigue su primera nominación al Emmy por With Love, Meghan

Los perfumes favoritos de Meghan Markle

Meghan ha revelado que el perfume es un paso imprescindible en su rutina de belleza y considera que una fragancia forma parte de su identidad, al punto de volver a casa si olvida aplicarla antes de salir, y estos son sus aromas favoritos:

La duquesa de Sussex siente una especial debilidad por las fragancias de Jo Malone London, una casa británica conocida por sus composiciones elegantes y su estilo discreto a través de fragancias frescas y naturales.

Wil Bluebelle Cologne

Dentro de sus preferencias destaca Jo Malone London Wild Bluebell Cologne, una fragancia inspirada en la naturaleza con un aroma delicado que mezcla campanillas azules, flores blancas y un fondo suave.

Wood Sage & Sea Salt

Otro perfume relacionado con su estilo es Jo Malone London Wood Sage & Sea Salt Cologne, una fragancia con notas marinas, salvia y madera que transmite sensación de libertad, calma y naturalidad.

Côte d’Azur de Oribe

Además de los aromas de Jo Malone, la duquesa ha mencionado su gusto por Oribe Côte d’Azur Eau de Parfum, una fragancia inspirada en la Riviera francesa que combina notas de bergamota, flores blancas, sándalo y ámbar.

Los perfumes favoritos de Meghan Markle reflejan su estilo personal: elegante, natural y sofisticado. Sus elecciones se alejan de los aromas intensos y dulces para apostar por fragancias frescas, limpias y equilibradas que combinan delicadeza y personalidad.

Te podría interesar: Así comenzó la historia de amor del príncipe Harry y Meghan Markle