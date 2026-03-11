Revista
Lila Downs nos habla del canto de la resistencia femenina en “Como agua para chocolate”

La cantante oaxaqueña habla sobre sororidad, arte político y su participación en la serie que retrata la resistencia femenina en la Revolución Mexicana

Marzo 11, 2026 • 
Tania Franco
Cortesía

La cantante y compositora originaria de Oaxaca, Lila Downs, nos habló de la fuerza femenina. En sus propias palabras, los seres humanos somos complejos, y las mexicanas aún más.

La serie basada en la novela de Laura Esquivel, “Como agua para chocolate”, producida por Salma Hayek, retrata la vida de una joven llamada Tita, que a través de su comida puede hacer que las personas experimenten lo que ella sentía mientras cocinaba.

La historia se desarrolla durante la Revolución Mexicana, en un momento histórico marcado por la opresión de género hacia las mujeres. Fue en el episodio número tres de la serie donde la icónica Lila Downs interpreta Cielo Rojo. En una escena envuelta en celos y pasión, regala uno de los momentos más inolvidables de la serie de HBO.

Estamos siempre entre el dolor y la felicidad.
Lila Downs.

Cortesía.

Como una voz femenina fuerte que rompe estereotipos en nuestro país, Downs considera que tener a una mujer como presidenta representa un avance monumental en nuestra historia, más allá de posturas partidistas.

El arte es político, no lo puedes evitar. Eres una expresión de tu tiempo.
Lila Downs.

Cortesía.

Lila ve su música como una declaración social y, conmovida, compartió que su madre le enseñó a ser sorora; por ello, procura no ser enemiga de otra mujer.

La educación te libera, y es importante tomarle la mano a otra compañera en sororidad y acompañarla.
Lila Downs.

La comida como revolución

Aunque la imagen de la “mujer cocinando” suele verse como algo tradicional, Lila admira cómo la serie lo retrata como un lenguaje de amor y transformación, una herencia que pasa de generación en generación. Sin duda, su aparición en la serie, deja una huella simbólica y transformadora, que funciona como guiño a la historia de la mujer en México.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
