“Estoy cansada, pero el silencio no cambia nada”: Sasha Sokol alza la voz en el 8M

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la cantante Sasha Sokol compartió un mensaje en redes sociales en el que recordó el proceso legal que mantiene contra el productor Luis de Llano, así como el desgaste que enfrentan muchas mujeres al buscar justicia.

Dudé mucho si el día de hoy debía escribir algo o no. Dudé, porque sé que hay personas que están cansadas de mi historia. La verdad yo también estoy cansada —y sé que muchas mujeres que buscan justicia también lo están. Sasha Sokol.

La artista explicó que, a pesar del cansancio, decidió volver a hablar públicamente porque el silencio no genera cambios.

Estamos cansadas de plantear nuestros argumentos, mostrar pruebas, esperar la respuesta de las autoridades y las consecuencias para los responsables. Pero como el silencio jamás cambiará las cosas aquí estoy, nuevamente, nombrando los hechos... Sasha Sokol.

Un caso que llegó hasta la Suprema Corte

Sokol recordó que este 8 de marzo se cumplen cuatro años desde que denunció públicamente a De Llano por una relación que ocurrió cuando ella era menor de edad. Tras un proceso legal por daño moral, el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que falló a su favor.

La cantante planteó su versión de los hechos:

Hoy hace cuatro años denuncié públicamente a Luis de Llano. Después de ganar las dos primeras instancias y lograr que mi demanda llegara al más alto tibunal del país, la Suprema Corte de Justicia lo sentenció obligándolo a dar una disculpa pública, y pagar una suma económica que será donada a una institución de defensa a menores. Al día de hoy, Luis de Llano sigue sin pronunciar su disculpa. Tampoco ha cumplido con el resto.

Su pretexto es que no quiere revictimizarme al hacer una disculpa pública, lo cual resulta por demás absurdo. Revictimizar significa profundizar el dolor emocional y exactamente eso hace Luis al evadir su obligación ante la justicia y ante mí. Sasha Sokol.

¿Por qué es importante para mí que ofrezca esta disculpa? Porque al reconocer sus actos se estabiliza la verdad. ¿Por qué no me es suficiente el fallo de la SCJN? Porque mi objetivo no era llegar al más alto poder, sino que quien me dañó asuma su responsabilidad. Sasha Sokol.

Estoy contigo. No hay incomodidad ni cansancio más poderoso que levantar tu voz. 💜💜💜 #LevantandoTuVozVibrando por ti y por cada una de las personas. Gracias por ser ejemplo y testimonio. Mariana Garza.

La sentencia ordenó al productor ofrecer una disculpa pública y pagar una indemnización que será donada a una institución de defensa de menores.Para Sokol, el objetivo de su lucha no ha sido solo ganar un proceso legal, sino lograr que se reconozca la verdad.Finalmente, la publicación generó diversas reacciones de apoyo en redes sociales. Entre ellas destacó el comentario de Mariana Garza, exintegrante de Timbiriche, quien expresó públicamente su respaldo a la cantante.Escribió, sumándose a las voces que apoyaron el mensaje de Sasha Sokol en este 8 de marzo.