Harry Styles estrena “una noche en Mánchester” en Netflix

Este domingo los fans del cantante podrán ver la presentación en vivo de su cuarto álbum de estudio, titulado Kiss All The Time. Disco, Occasionally, grabado dos días antes en la arena Co-op Live de Mánchester

Marzo 07, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
harry-styles-conciertos-cdmx.jpeg

En México a partir de la 1pm estará disponible el concierto completo de Harry Styles en la plataforma de streaming de Netflix, especial que se transmitirá como un estreno global y luego permanecerá en el catálogo de la plataforma para que los suscriptores puedan verlo después en cualquier otro momento.

Este evento marca su regreso a los escenarios tras casi tres años de ausencia y además es una especie de celebración por el lanzamiento de su cuarto álbum.

El concierto destaca por ser una interpretación en orden cronológico de su nuevo material, seguido de una sección de sus clásicos éxitos.

Su nuevo álbum lanzado el 6 de marzo, combina el pop-rock característico de sus trabajos anteriores como una influencia de la escena de clubes de Berlín, el electro-pop y el city sintetizado. Fue producido por su colaborador habitual Kid Harpoon y grabado en estudios icónicos como Abbey Road y Hansa en Berlín.

El especial incluye 18 interpretaciones, destacando el regreso de canciones que no tocaba desde hace años:
-Aperture

-American Girls

-Ready, Steady, Go!

-Are you listening yet?

-Taste Back

-The waiting game

-Season 2 weight loss

-Coming up roses

-Pop

-Dance no more

-Paint by numbers

-Carla’s song

Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
