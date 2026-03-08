Harry Styles estrena “una noche en Mánchester” en Netflix

En México a partir de la 1pm estará disponible el concierto completo de Harry Styles en la plataforma de streaming de Netflix, especial que se transmitirá como un estreno global y luego permanecerá en el catálogo de la plataforma para que los suscriptores puedan verlo después en cualquier otro momento.

Este evento marca su regreso a los escenarios tras casi tres años de ausencia y además es una especie de celebración por el lanzamiento de su cuarto álbum.

El concierto destaca por ser una interpretación en orden cronológico de su nuevo material, seguido de una sección de sus clásicos éxitos.

Su nuevo álbum lanzado el 6 de marzo, combina el pop-rock característico de sus trabajos anteriores como una influencia de la escena de clubes de Berlín, el electro-pop y el city sintetizado. Fue producido por su colaborador habitual Kid Harpoon y grabado en estudios icónicos como Abbey Road y Hansa en Berlín.

El especial incluye 18 interpretaciones, destacando el regreso de canciones que no tocaba desde hace años:

-Aperture

-American Girls

-Ready, Steady, Go!

-Are you listening yet?

-Taste Back

-The waiting game

-Season 2 weight loss

-Coming up roses

-Pop

-Dance no more

-Paint by numbers

-Carla’s song