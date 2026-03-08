Revista
Isaac del Toro logra histórico tercer lugar en el podio en Strade Bianche 2026

Isaac continúa cosechando éxitos en el deporte, en esta ocasión obtuvo el tercer lugar en una de las carreras más reconocidas del ciclismo

Marzo 07, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
isaac-del-toro.jpeg

Isaac del Toro tuvo una gran actuación en la carretera Strade Bianche, en Italia, donde hizo historia subiendo al podio. El ciclista mexicano consolidó su posición en la élite del ciclismo mundial en la vigésima edición de una de las clásicas más prestigiosas del calendario internacional.

La competencia, conocida por sus icónicos sectors de sterrato (caminos de grava blanca), fue dominada por el compañero de equipo de Del Toro, el esloveno Tadej Pogačar, quien se llevó la victoria tras un histórico ataque en solitario de casi 80 kilómetros.

El joven originario de Ensenada, de 22 años, mantuvo una estrategia inteligente y de gran resistencia física a lo largo de los 201 km de recorrido. Tras el despegue de Pagačar en el sector de Monte Sante Marie, Del Toro se mantuvo en el grupo perseguidor, desempeñando un papel táctico fundamental para proteger la ventaja de su líder.

isaac-del-toro.jpeg

Del Toro, cruzó la meta a 1 minuto y 9 segundos del ganador, el esloveno Tadej, quien volvió a demostrar su dominio en las clásicas. El segundo pueso fue para el francés Paul Seixas.

Este resultado marca un precedente histórico para el deporte, ya que Isaac se convierte en el primer mexicano en subir al podio de esta competencia de categoría UCI Worldour. Con este podio, reafirma su gran inició de temporada, tras haberse coronado recientemente en el UAE Tour, y se posiciona como uno de los grandes favoritos para las próximas competencias de primavera en Europa.

Isaac del Toro
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
