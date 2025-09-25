FIFA presenta a las mascotas oficiales del Mundial 2026

Con base en los animales emblemáticos de cada país, la Federación Internacional de Futbol Asociación dio a conocer a las carismáticas mascotas que serán el alma del torneo. Se trata de un alce canadiense llamado Maple, un jaguar mexicano llamado Zayu y el águila calva Clutch.

Estas mascotas rinden homenaje a la cultura mexicana, canadiense y estadounidense. Serán las embajadoras oficiales ante los aficionados y se encargarán de generar un entorno de alegría y emoción, durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Maple es un alce portero que representa a Canadá, de acuerdo con la FIFA, nació para recorrer todas las provincias y territorios del país, entablando contacto con su gente y familiarizándose con la riqueza cultural.

El jaguar Zayu, es un delantero que habita en las selvas del sur de México y encarna el valioso patrimonio y el dinamismo del país.

Cluth representa a Estados Unidos, es un águila centrocampista que recorre el país con un espíritu insaciable, una curiosidad sin límites y un optimismo inquebrantable.