Sports

FIFA presenta a las mascotas oficiales del Mundial 2026

El Mundial 2026 ya tiene a sus estrellas; la FIFA reveló cuáles serán las tres mascotas para la Copa Mundial del próximo año

September 25, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
mascotas-fifa-2026jpeg

Con base en los animales emblemáticos de cada país, la Federación Internacional de Futbol Asociación dio a conocer a las carismáticas mascotas que serán el alma del torneo. Se trata de un alce canadiense llamado Maple, un jaguar mexicano llamado Zayu y el águila calva Clutch.

Estas mascotas rinden homenaje a la cultura mexicana, canadiense y estadounidense. Serán las embajadoras oficiales ante los aficionados y se encargarán de generar un entorno de alegría y emoción, durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Maple es un alce portero que representa a Canadá, de acuerdo con la FIFA, nació para recorrer todas las provincias y territorios del país, entablando contacto con su gente y familiarizándose con la riqueza cultural.

mascota-fifa-canada.jpeg

El jaguar Zayu, es un delantero que habita en las selvas del sur de México y encarna el valioso patrimonio y el dinamismo del país.

mascota-mexico-fifa.jpeg

Cluth representa a Estados Unidos, es un águila centrocampista que recorre el país con un espíritu insaciable, una curiosidad sin límites y un optimismo inquebrantable.

mascota-estados-unidos-fifa.jpeg

Mundial 2026
