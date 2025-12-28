Suscríbete
Entretenimiento

De qué murió la icónica Brigitte Bardot

A los 91 años falleció la leyenda del cine francés, actriz, cantante y defensora de los derechos de los animales

Diciembre 28, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2025-12-28 at 4.51.06 PM.jpeg

Brigitte Bardot murió en su mansión en La Madrague, en Saint-Tropez, en Francia, informó en redes sociales la fundación que lleva su nombre. La actriz, ícono del cine francés, protagonista de “Y Dios creó a la mujer”, también fue conocida por su carrera en la música con canciones como J’ai t’aime...moi, non plus, grabada originalmente en 1967.

Además, la actriz fue conocida por su lucha a favor de los animales, una causa que asumió de forma activa y permanente. En 1986, creó la fundación que lleva su nombre, con la cual impulsó campañas contra el maltrato animal y la caza, además de promover la protección de especies salvajes y domésticas.

Bardot murió en su domicilio donde vivía desde hace décadas, alejada de la vida pública. Brigitte fue una de las figuras más reconocidas del cine francés del siglo XX, protagonizó más de medio centenar de películas y alcanzó la fama internacional con producciones que la convirtieron en un referente cultural más allá de la pantalla.

Su imagen fue influyente en la moda y en la percepción de la feminidad durante las décadas de 1950 y 1960. Fue antes de cumplir 40 años de edad, que tomó la decisión de retirarse definitivamente del cine.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
sadie sink 2.jpg
Entretenimiento
Las películas favoritas de Sadie Sink, nuestra pelirroja favorita de “Stranger Things”
Diciembre 27, 2025
 · 
Tania Franco
Aislinn Derbez vive su primera Navidad sin su mamá
Entretenimiento
Así vivió Aislinn Derbez su primera Navidad después de la pérdida de su mamá
Diciembre 26, 2025
 · 
Tania Franco
Así es la escena eliminada de "Wicked: For Good", protagonizada por Fiyero y Boq
Entretenimiento
Así es la escena eliminada de “Wicked: For Good”, protagonizada por Fiyero y Boq
Diciembre 26, 2025
 · 
Tania Franco
cazzu-custodia-intijpg
Entretenimiento
Cazzu presume que ya tiene casa propia para vivir con Inti
Diciembre 26, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
El vestido de novia que nunca fue: Nicola Peltz, Brooklyn Beckham y el drama con la familia más famosa de Inglaterra
Entretenimiento
Nicola Peltz y Brooklyn, ¿Qué quebró a la familia más famosa de Inglaterra?
Te contamos la historia completa del polémico camino de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham, hasta el amor de una mujer que dividió a los hermanos
Octubre 08, 2025
 · 
Tania Franco
yolanda-andrade-reaparece-salud-mejoria.jpg
Entretenimiento
Yolanda Andrade revela cuál es la enfermedad degenerativa que padece
La conductora habló por primera vez del diagnostico que recibió
Diciembre 26, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
sasha montenegro hijos
Entretenimiento
Así lucen actualmente Nabila y Alexander, los herederos de la fortuna de Sasha Montenegro y José López Portillo
Fruto de su polémica relación y posterior matrimonio, Sasha Montenegro y José López Portillo tuvieron dos hijos: Nabila y Alexander, quienes han procurado llevar una vida paralela a la de sus mediáticos padres. Así lucen actualmente los herederos de la fortuna de los López Portillo-Montenegro
Febrero 15, 2024
 · 
Andrea Ávila
justin-baldoni-blake-lively-1200x675.jpg
Entretenimiento
¿Qué dice el supuesto plan de Justin Baldoni para eliminar a Blake Lively? Todos los detalles
Los rumores sobre la mala relación entre los protagonistas de “Romper el círculo” ha cruzado los límite de la novela que interpretaron
Diciembre 23, 2024
 · 
Laura Reyes