De qué murió la icónica Brigitte Bardot

Brigitte Bardot murió en su mansión en La Madrague, en Saint-Tropez, en Francia, informó en redes sociales la fundación que lleva su nombre. La actriz, ícono del cine francés, protagonista de “Y Dios creó a la mujer”, también fue conocida por su carrera en la música con canciones como J’ai t’aime...moi, non plus, grabada originalmente en 1967.

Además, la actriz fue conocida por su lucha a favor de los animales, una causa que asumió de forma activa y permanente. En 1986, creó la fundación que lleva su nombre, con la cual impulsó campañas contra el maltrato animal y la caza, además de promover la protección de especies salvajes y domésticas.

Bardot murió en su domicilio donde vivía desde hace décadas, alejada de la vida pública. Brigitte fue una de las figuras más reconocidas del cine francés del siglo XX, protagonizó más de medio centenar de películas y alcanzó la fama internacional con producciones que la convirtieron en un referente cultural más allá de la pantalla.

Su imagen fue influyente en la moda y en la percepción de la feminidad durante las décadas de 1950 y 1960. Fue antes de cumplir 40 años de edad, que tomó la decisión de retirarse definitivamente del cine.