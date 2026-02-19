El video generado con AI de Brad Pitt y Tom Cruise desató una ola de sorpresas

En una era donde la tecnología avanza más rápido que la propia industria del cine, un video generado con inteligencia artificial logró lo que Hollywood no había concretado en décadas: reunir de forma creíble a dos de las mayores estrellas contemporáneas en una misma historia. El resultado no solo sorprendió por su realismo técnico, sino por la reacción emocional que provocó en redes sociales.

La viralidad no fue casualidad. El clip activó una mezcla muy poderosa de nostalgia, curiosidad tecnológica y cultura pop. Para muchos espectadores, no se trató de ver un experimento digital, sino de combinaciones soñadas que finalmente suceden.

Screenshot

Durante años, ambos actores construyeron grandes trayectorias y protagonizaron éxitos, convirtiéndose en figuras clave del cine de los noventa y los dos mil, además de representar un modelo de estrella que marcó a toda una generación. La audiencia creció viéndolos por separado, pero siempre imaginó verlos juntos.

La inteligencia artificial convirtió esa idea hipotética en una pelea que parecía realista. Y cuando la tecnología logra materializar algo que el público llevaba décadas imaginando, el impacto cultural es inmediato. En redes sociales, los comentarios no hablaban solo de la IA. Hablaban de lo que representaban esas estrellas, de la sensación de volver a un momento del cine que muchos consideran irrepetible.

