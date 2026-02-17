Revista
¿La serie “Tell Me Lies” está basada en una historia real? La verdad detrás del drama romántico

La serie que retrata una relación tóxica y adictiva no es completamente ficticia, hay una inspiración muy personal, lo que la hace sentir sorprendentemente real.

Febrero 17, 2026 
Vanessa Villalba Alcocer
La serie de Tell Me Lies a veces puede parecer demasiada extrema para creer, pero resulta que algunos de los personajes están arraigados en experiencias de la vida real.

Desde su estreno se ha convertido en una de las series más comentadas por su retrato crudo de relaciones tóxicas. Sin embargo, muchos fans se preguntan si la intensa historia entre Lucy y Stephen está basada en hechos reales.

La respuesta es compleja: la serie no está basada directamente en una historia real, pero sí tiene una inspiración personal muy fuerte. El proyecto surge de la novela escrita por Carola Lovering en 2018, quien ha confesado que la idea nació después de vivir una relación sentimental complicada durante su etapa en la universidad.

En distintas entrevistas y testimonios, la autora explicó que el personaje de Stephen, descrito principalmente como manipulador y emocionalmente dañino, fue influenciado por una relación real de su pasado. Aunque no se trata de una representación literal de una persona específica, sí refleja las dinámicas emocionales que ella experimentó en esa etapa de su vida.

Lovering también ha señalado que decidió convertir esa experiencia en ficción para construir una historia con la que muchas personas pudieran identificarse, especialmente quienes han vivido vínculos intensos marcados por dolor, dependencia emocional y confusión.

Aun así, la trama de la serie y los acontecimientos que se desarrollan en pantalla no son una reproducción exacta de su historia personal. La escritora ha aclarado que, aunque el trasfondo es íntimo, la narrativa fue adaptada y dramatizada para crear una ficción más universal y relatable.

“Solía sentir mucha vergüenza por la relación tóxica que experimenté, pero a través del proceso de compartir mi historia y escuchar historias similares de los lectores, esta vergüenza se ha convertido en aceptación e incluso en gratitud por haberme llevado hasta donde estoy hoy”, dijo la autora.

En esencia, Tell Me Lies funciona como una mezcla entre ficción y experiencias reales: una historia creada para televisión que toma como base emociones y ciertos acontecimientos auténticos, relaciones complejas y vivencias personales que muchas audiencias reconocen como cercanas.

Vanessa Villalba Alcocer
