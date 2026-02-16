Revista
Murió Robert Duvall a los 95 años; actor de “El Padrino” y “Apocalypse Now

En un comunicado, su esposa Luciana Duvall dio a conocer la triste noticia

Febrero 16, 2026 
Diana Laura Sánchez
“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció tranquilamente en casa”, dijo su esposa, sobre el ganador del Oscar.

A lo largo de seis décadas de carrera, el actor brilló en papeles protagonistas hasta convertirse en director. en 1983, ganó un Oscar a mejor actor por su interpretación de un cantante de country en la película Tender Mercies. Estuvo nominado al Premio de la Academia en seis ocasiones más.

El estadounidense interpretó al elegante abogado de la mafia en “El padrino” y brilló en el papel de un coronel loco por el surf en “Apocalypse Now”.

Nació en San Diego, California, hijo de un almirante de la Marina y una actriz aficionada, creció en Anépolis, en el estado de Maryland.

Debutó en el cine en 1962 con el misterioso Broo Radley en el clásico “Matar a un ruiseñor”. A finales de los 60, comenzó su colaboración con grandes directores, participando en cintas como MASH y The Rain People.

En los 70’s marcó su ascenso al estrellato mundial con sus colaboraciones con Francis Ford Coppola. Su pepal como el consigliere Tom Hagen en las dos primeras entregas de El Padrino, le valió su primera nominación al Oscar. Poco después, entregó una de las actuaciones más icónicas del cine bélico como el teniente coronel Bill Kilgore en Apolcalypse Now.

