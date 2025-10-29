Suscríbete
¿Qué pasó con Ellen DeGeneres? De reina a una de las figuras más controversiales de Hollywood

La historia detrás de la caída de una de las personalidades más queridas de la televisión estadounidense

October 29, 2025 • 
Tania Franco
¿Qué pasó con Ellen DeGeneres? La caída de su programa

Andrew Chin/Getty Images

Desde 2020, su nombre ha sido sinónimo de polémica. ¿Cómo pasó la conductora más amable de la televisión a convertirse en una de las figuras más señaladas del entretenimiento estadounidense?

De los escenarios al estrellato

Ellen nació en 1958 en Luisiana y, tras una infancia complicada, encontró refugio en el humor. Empezó actuando en bares de comedia, hasta convertirse en una de las comediantes más exitosas de Estados Unidos. Su talento la llevó a tener su propia serie —Ellen— en los noventa, y luego el aclamado The Ellen DeGeneres Show, donde entrevistó a celebridades, héroes virales y figuras políticas por casi dos décadas.

Ellen Degeneres y Jennifer Aniston

Variety/Penske Media via Getty Images

El inicio del declive

Todo cambió en 2020. Un tuit viral acusó a Ellen de ser “una de las personas más malvadas de Hollywood”, alentando a los usuarios a compartir historias sobre su supuesto maltrato. Las respuestas explotaron: exempleados, invitados y asistentes del programa revelaron comportamientos abusivos, favoritismos y un ambiente laboral “tóxico”.

Las investigaciones de medios confirmaron testimonios de empleados que afirmaban que no podían hablarle directamente, mirarla a los ojos o expresar desacuerdos sin sufrir consecuencias. La cadena NBC tuvo que abrir una investigación interna.

Momentos que no se olvidan

Varios episodios del programa también comenzaron a ser analizados bajo otra luz: el incómodo momento con Mariah Carey, presionada a beber champaña para comprobar si estaba o no embarazada.

No puedo creer que me estás haciendo esto Ellen. Esto es presión pura.
Mariah Carey.

Mariah Carey fingió beber un pequeño trago de la copa, pero después confirmó que si estaba embarazada en ese momento, pero no quería anunciarlo públicamente porque anteriormente había sufrido la pérdida de un bebé.

Mariah Carey toma champaña de Ellen Degeneres

Youtube

La entrevista con Dakota Johnson, donde la actriz la contradijo en vivo; y los comentarios fuera de tono durante la pandemia, cuando Ellen se quejó de sentirse “encarcelada” en su mansión de California.

El fin de un imperio

A medida que las críticas crecían, su eslogan “Be Kind” empezó a parecer hipócrita. Las ventas de su merch y los ratings del programa se desplomaron, hasta que en 2022 Ellen anunció el final de The Ellen Show, justificándolo como una decisión personal “por querer nuevos retos”.

¿Por qué cancelaron a Ellen Degeneres?

Steve Granitz/WireImage,

Su última invitada fue Jennifer Aniston, la misma que inauguró su programa 19 años antes. Un cierre simbólico para una era de televisión que ya no volverá.

¿Dónde está ahora Ellen?

Tras su salida, Ellen desapareció del ojo público. En 2024 reapareció brevemente con un especial de stand-up para Netflix, pero no ha retomado proyectos televisivos. Hoy vive en Inglaterra junto a su esposa, la actriz Portia de Rossi, administra tres marcas (merch, skincare y lifestyle) y mantiene su canal de YouTube activo, que sigue generando ingresos millonarios con los videos de su programa donde entrevistaba a famosos.

Ellen DeGeneres y su esposa

Rich Fury/Getty Images

Aunque muchos consideran que su carrera nunca se recuperará del todo, Ellen parece haber optado por una vida tranquila lejos del escrutinio mediático.

Ellen DeGeneres
