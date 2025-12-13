Suscríbete
Corgis navideños conquistan Londres en el desfile más tierno del año

La tradicional Corgi Christmas Jumper Parade reunió a decenas de perros y dueños frente al Palacio de Buckingham

Diciembre 12, 2025 • 
Tania Franco
Corgis navideños en el Palacio de Buckingham

SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Londres vivió uno de sus momentos más entrañables de la temporada con la Corgi Christmas Jumper Parade, un desfile anual que reúne a amantes de esta emblemática raza canina para celebrar la Navidad de una forma tan peculiar como irresistible. Vestidos con suéteres festivos, gorros y accesorios invernales, los corgis se convirtieron en los protagonistas absolutos de una jornada que atrajo miradas, sonrisas y cámaras de todo el mundo.

Corgis navideños conquistan Londres en el desfile más tierno del año

SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

El evento se llevó a cabo en las inmediaciones del Palacio de Buckingham, un escenario cargado de simbolismo para los corgis, históricamente ligados a la familia real británica. La imagen de decenas de perros desfilando junto a sus dueños, todos coordinados con atuendos navideños, transformó el corazón de Londres en una postal perfecta de espíritu festivo.

Corgis navideños conquistan Londres en el desfile más tierno del año

Wiktor Szymanowicz/Wiktor Szymanowicz/Future Publishing via Getty Images

Más allá de lo visual, la Corgi Christmas Jumper Parade se ha consolidado como una tradición que celebra la comunidad, el amor por los animales y la alegría colectiva en plena temporada decembrina. Año con año, el desfile gana popularidad en redes sociales, posicionándose como uno de los eventos navideños más fotografiados y compartidos del Reino Unido.

Corgis navideños conquistan Londres en el desfile más tierno del año

Wiktor Szymanowicz/Wiktor Szymanowicz/Future Publishing via Getty Images

Entre risas, ladridos y suéteres tejidos, los corgis demostraron que no solo son íconos de la cultura británica, sino también embajadores oficiales de la ternura navideña.

Palacio Buckingham
