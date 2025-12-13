El rey Carlos III anuncia avances en su tratamiento contra el cáncer

El rey Carlos III compartió un mensaje para el Reino Unido donde habló sobre el diagnóstico de cáncer que enfrenta desde principios del año pasado. Mediante la BBC, el hijo de la difunta reina Isabel II, pidió a los ciudadanos que encuentren un espacio en sus corazones para las personas que son diagnosticadas con esta enfermedad.

“En medio de estas fiestas les quiero pedir que encuentren un sitio especial en sus corazones sus puentes y sus plegarias para las cientos de miles de personas a lo largo del Reino Unido que reciben un diagnóstico de cáncer cada año”.

Asimismo, habló desde su propia experiencia y dijo que gracias a su detección temprana y la atención médica que ha recibido, su cáncer se ha reducido. “Sé por mi propia experiencia que el diagnóstico de cáncer puede ser sobrecogedor y también sé que la detección temprana es la clave que puede transformar la trayectoria de un tratamiento”.

“Gracias al diagnóstico temprano mi propio cáncer ha recudido en el último año está hazaña es una bendición personal”, aseguró.