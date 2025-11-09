Suscríbete
Realeza

El rey Carlos III lidera el Servicio Nacional de Conmemoración 2025 en Londres

Las fotografías de la familia real británica rindiendo homenaje a los caídos en combate durante una de las fechas más solemnes del Reino Unido

November 09, 2025 • 
Tania Franco
El rey Carlos III y el príncipe William encabezan el Servicio Nacional de Conmemoración 2025 en Londres

Chris Jackson/Getty Images

El rey Carlos III y el príncipe William, príncipe de Gales, encabezaron el National Service of Remembrance en el Cenotafio de Whitehall, una de las ceremonias más significativas del calendario británico.

El evento, conocido como el Día del Recuerdo (Remembrance Sunday), reúne cada año a la familia real británica, autoridades políticas, veteranos de guerra y ciudadanos para rendir homenaje a los soldados que perdieron la vida en conflictos armados.

Durante la ceremonia, el monarca colocó una corona de amapolas rojas, símbolo universal de memoria y sacrificio. A su lado, el príncipe William, el duque de Edimburgo y otros miembros de la realeza también depositaron coronas en representación de la nación y de la difunta reina Isabel II, manteniendo una tradición que se remonta a más de un siglo.

El rey Carlos III y el príncipe William encabezan el Servicio Nacional de Conmemoración 2025 en Londres

Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage

El ambiente solemne estuvo marcado por momentos de silencio y respeto, acompañados por marchas militares y el sonido de las gaitas, en una jornada que recordó a los caídos con el lema: “We remember them”.

El rey Carlos III y el príncipe William encabezan el Servicio Nacional de Conmemoración 2025 en Londres

WPA Pool/Getty Images

El Servicio Nacional de Conmemoración se celebra cada segundo domingo de noviembre, coincidiendo con el armisticio de la Primera Guerra Mundial (1918). En esta ocasión, el acto volvió a subrayar el compromiso de la monarquía británica con la memoria histórica y el reconocimiento a las fuerzas armadas.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
ingrid-de-noruega-habla-de-su-medio-hermano
Realeza
Ingrid de Noruega habla del escándalo legal que enfrenta su hermano Marius Borg
November 06, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
meghan-markle-regresa-al-cine.jpg
Realeza
Meghan Markle regresa a la actuación tras ocho años
November 06, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Así es el majestuoso comedor real del Palacio de Madrid donde los reyes celebran sus cenas de gala
Realeza
Así es el majestuoso comedor real del Palacio de Madrid donde los reyes celebran sus cenas de gala
November 05, 2025
 · 
Tania Franco
david-beckham.jpeg
Realeza
David Beckham fue nombrado caballero por el rey Carlos III
November 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
principe-andres-nueva-casa.png
Realeza
Así es el nuevo hogar de Andrés tras perder sus títulos
Desde que Andrés fue despojado de sus títulos y honores será conocido como Andrés Mountbatten Windsor
November 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
sarah-ferguson-despedida-trabajo-y-se-va-de-residenciajpg
Realeza
Sarah Ferguson es despedida de su trabajo por emails que envió a Jeffrey Epstein
La exesposa de Andrés ya no trabajará en la cadena de televisión ITV, en la que colaboró en los últimos años
October 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
royal-lodge-principe-andresjpg
Realeza
Royal Lodge: Así es la casa real británica, en donde vivía el Príncipe Andrés
Aunque su nombre no suena tanto como el Palacio de Buckingham o el Castillo de Windsor, la mansión Royal Lodge ha sido una de las residencias más emblemáticas y discretas de la familia real británica
October 30, 2025
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
principe-andres-renuncia-a-sus-titulos.jpg
Realeza
El rey Carlos III retira sus títulos al príncipe a Andrés y anuncia su salida de Royal Lodge
La decisión del hermano del rey Carlos III surge tras el escándalo de acusaciones de abuso sexual en contra del hijo de la difunta reina Isabel II
October 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
principe-william-advertencia-primas
Realeza
El príncipe William lanza advertencia a sus primas Beatriz y Eugenia por culpa del príncipe Andrés
Según Page Six, el príncipe habría lanzado una dura advertencia a sus primas por la negativa de su padre Andrés para abandonar el Royal Lodge
October 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez