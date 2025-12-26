Así celebra la realeza británica la Navidad

La Navidad en la realeza británica se vive lejos del exceso y cerca de la tradición. Cada año, la familia real se reúne en Sandringham, la residencia privada de la Corona en Norfolk, para celebrar una de las fechas más importantes del calendario británico con sobriedad, fe y un fuerte sentido de comunidad.

Uno de los momentos clave ocurre la mañana del 25 de diciembre, cuando Príncipe William, la Princesa de Gales y sus hijos asisten al tradicional servicio religioso de Navidad en la Iglesia de Sandringham. Este acto público, seguido desde hace décadas, simboliza la importancia de la fe anglicana dentro de la monarquía y permite a los ciudadanos ver de cerca a la familia real mientras intercambian saludos y buenos deseos.

Más que un espectáculo, la Navidad real es un recordatorio de estabilidad, tradición y cercanía. Una celebración que, año tras año, mantiene vivas las costumbres británicas y refuerza el vínculo entre la monarquía y su pueblo.