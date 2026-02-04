Suscríbete
Realeza

Marius Borg, hijo de Mette Marit testifica por primera vez en su juicio por 38 delitos

El hijo mayor de la princesa de Noruega negó que los videos de su teléfono mostraran actos de violación como señala la investigación policial

Febrero 04, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Marius Borg, imputado por 38 delitos negó que su madre lo encubriera y culpó de sus problemas a la prensa. El joven se declaró inocente de las acusaciones en su contra por cuatro casos de violación y abusos grabados en su teléfono, así como maltrato.

De ser declarado culpable en un juicio previsto que termine el próximo 19 de marzo, enfrentaría varios años de prisión.

Borg negó que su madre haya manipulado su celular antes de entregarlo a la policía, “muchísimos han especulado con que mamá sacara la tarjeta de datos, pero eso no ocurrió”.

En su primer día de juicio en Oslo, Borg se declaró inocente de los cargos más graves de violación y violencia doméstica, pero sí admitió algunos cargos menores, como conducir a exceso de velocidad, y agresión con agravantes y conducta imprudente, a través de su abogado.

Sobre la presión mediática que enfrenta explicó, “me resulta muy difícil hablar delante de tanta gente. He estado rodeado por la prensa desde que tenía tres años. Me ha acosado desde entonces”.

El joven justificó su comportamiento diciendo, “se me conoce como el hijo de mamá, lo que significa que tengo una necesidad extrema de afirmación. Mucho sexo, poco alcohol. Pocos pueden identificarse con la vida que he llevado, muchas fiestas, alcohol, algunas drogas”.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
