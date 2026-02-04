Suscríbete
Entretenimiento

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette. ¿De qué tratará?

La nueva serie de Ryan Murphy revive una de las historias de amor más icónicas de los años noventa

Febrero 04, 2026 • 
Camila Torre Forcén
Love-Story-J-F-Kennedy-Jr&-Carolyn-Bessett.jpg

La serie Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette cuenta la historia de amor real, intensa pero sumamente trágica entre John F. Kennedy Jr., hijo del expresidente estadounidense John F. Kennedy; y Carolyn Bessette, una ejecutiva de moda convertida en icono de estilo en los años noventa. La serie comienza justo al inicio de su relación, desde que se conocieron, un rápido y apasionado romance, hasta su matrimonio, una unión que conmovió a la mayoría de las personas de Estados Unidos y del mundo entero.

Se muestra como intentaron construir una vida mientras vivían bajo la presión constante de los medios, la opinión pública y las expectativas que rodeaban gracias a su apellido “Kennedy”. Para ellos, la fama, lejos de ser un privilegio, se convierte en uno de los grandes conflictos de la historia y en un factor clave que tensiona su vida personal. Pasando también por el final trágico que tuvo la pareja: la muerte de John F. Kennedy Jr., Carolyn Bessette y su hermana , Lauren, en un accidente de avión en 1999. Un hecho que conmocionó al mundo y selló definitivamente su historia como una de las más recordadas del siglo XX.

Se estrenará en febrero de 2026 en Disney+. Está basada en el libro Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy, escrito por Elizabeth Beller. Dentro de los actores principales, se encuentran Sarah Pidgeon como Carolyn Bessette-Kennedy, consolidándose como una de las protagonistas más prometedoras de la televisión. Paul Anthony Kelly como John F. Kennedy Jr., en su primer gran papel.También dentro del elenco está a Naomi Watts como Jacqueline “Jackie” Kennedy Onassis, Grace Gummer como Caroline Kennedy, Alessandro Nivola como Calvin Klein, Leila George como Kelly Klein, entre otros más.

Este drama romántico y biográfico, es parte de la antología Love Story creada por Ryan Murphy, que no solo se centra en el amor entre sus protagonistas, sino también en cómo ese amor fue vivido en público, observado, pero fuertemente juzgado.

John F. Kennedy
Camila Torre Forcén
