Post Malone revela la cercanía que compartió con su familia antes del homenaje a Ozzy Osbourne

Previo al homenaje que conmovió a la audiencia en los Premios Grammy, Post Malone mostró el lazo personal que lo unió a Ozzy Osbourne, una relación que trascendió la música y se transformó en cercanía familiar.

Muy agradecido por la oportunidad de rendir homenaje a Ozzy Osbourne, gracias Sharon Osbourne. Post Malone.

Durante los ensayos del tributo, Post Malone fue visto compartiendo tiempo con Sharon Osbourne en un ambiente íntimo y cargado de emoción. Testigos describen al cantante profundamente conmovido, integrado como un miembro más de la familia en uno de los momentos más sensibles desde la partida del legendario músico.

El vínculo entre ambos artistas se consolidó en Take What You Want, tema lanzado en 2019 en el que Ozzy Osbourne participó junto a Travis Scott. La colaboración marcó un cruce generacional histórico y, para Post Malone, se convirtió en uno de los proyectos más significativos de su carrera.

Al final, en la premiación, el homenaje de Post Malone, Slash y Chad Smith conmovió hasta las lágrimas a su familia, quienes apenas le dijeron adiós el pasado 22 de julio de 2025. Esa noche, no solo se celebró la trayectoria de Ozzy Osbourne, sino también el impacto humano que dejó en quienes compartieron escenario y vida con él, dejando claro que su legado sigue vivo tanto en la música como en los lazos que construyó.