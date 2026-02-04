Suscríbete
Entretenimiento

Post Malone revela la cercanía que compartió con su familia antes del homenaje a Ozzy Osbourne

Previo a los GRAMMYs 2026, el cantante compartió un emotivo momento con la familia durante los ensayos, donde tuvo un largo abrazo con la viuda: Sharon Osbourne

Febrero 03, 2026 • 
Tania Franco
Post Malone habla del vínculo que lo unió a Ozzy Osbourne antes del homenaje en los Grammys

Instagram.

Previo al homenaje que conmovió a la audiencia en los Premios Grammy, Post Malone mostró el lazo personal que lo unió a Ozzy Osbourne, una relación que trascendió la música y se transformó en cercanía familiar.

Muy agradecido por la oportunidad de rendir homenaje a Ozzy Osbourne, gracias Sharon Osbourne.
Post Malone.

Durante los ensayos del tributo, Post Malone fue visto compartiendo tiempo con Sharon Osbourne en un ambiente íntimo y cargado de emoción. Testigos describen al cantante profundamente conmovido, integrado como un miembro más de la familia en uno de los momentos más sensibles desde la partida del legendario músico.

El vínculo entre ambos artistas se consolidó en Take What You Want, tema lanzado en 2019 en el que Ozzy Osbourne participó junto a Travis Scott. La colaboración marcó un cruce generacional histórico y, para Post Malone, se convirtió en uno de los proyectos más significativos de su carrera.

Al final, en la premiación, el homenaje de Post Malone, Slash y Chad Smith conmovió hasta las lágrimas a su familia, quienes apenas le dijeron adiós el pasado 22 de julio de 2025. Esa noche, no solo se celebró la trayectoria de Ozzy Osbourne, sino también el impacto humano que dejó en quienes compartieron escenario y vida con él, dejando claro que su legado sigue vivo tanto en la música como en los lazos que construyó.

Post Malone Ozzy Osbourne Grammys
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
michelle-renaud-matias-novoa.jpeg
Entretenimiento
Michelle Renaud y Matías Novoa le dan la bienvenida a su segundo hijo
Febrero 02, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
ganadores-grammy.jpeg
Entretenimiento
Lista de ganadores de los Grammy 2026
Febrero 02, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Esta sería la oscura razón por la que Justin Bieber se quitó la ropa en el escenario de los Grammys 2026
Entretenimiento
Esta sería la oscura razón por la que Justin Bieber se quitó la ropa en el escenario de los Grammys 2026
Febrero 02, 2026
 · 
Tania Franco
La historia del vestido de archivo de Givenchy que usó Lady Gaga en los Grammy 2026
Moda
La historia del vestido de archivo de Givenchy que usó Lady Gaga en los Grammy 2026
Febrero 02, 2026
 · 
Tania Franco
Billie Eilish gana Canción del Año en los GRAMMYs 2026 y su reacción se vuelve viral
Entretenimiento
VIDEO: Billie Eilish gana Canción del Año en los GRAMMYs 2026 y su reacción se vuelve viral
La artista no pudo ocultar su sorpresa al escuchar su nombre y dejó un breve mensaje que encendió la conversación de la noche
Febrero 01, 2026
 · 
Tania Franco
Laura Prepon
Entretenimiento
¡ Laura Prepon y Ben Foster se casaron!
Junio 04, 2018
 · 
Alejandra Morón
Nicola Peltz, Brooklyn Beckham
Entretenimiento
El acuerdo prenupcial de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham en caso de divorcio
La fortuna de los Peltz, los rumores sobre el contrato matrimonial y el estilo de vida millonario que vuelve a poner a la pareja en el centro del salseo internacional
Enero 29, 2026
 · 
Tania Franco
sasha montenegro hijos
Entretenimiento
Así lucen actualmente Nabila y Alexander, los herederos de la fortuna de Sasha Montenegro y José López Portillo
Fruto de su polémica relación y posterior matrimonio, Sasha Montenegro y José López Portillo tuvieron dos hijos: Nabila y Alexander, quienes han procurado llevar una vida paralela a la de sus mediáticos padres. Así lucen actualmente los herederos de la fortuna de los López Portillo-Montenegro
Febrero 15, 2024
 · 
Andrea Ávila