La historia del vestido de archivo de Givenchy que usó Lady Gaga en los Grammy 2026

Lady Gaga volvió a hacer historia en la alfombra roja de los Grammy Awards 2026 al portar un vestido de archivo de Givenchy, diseñado por Alexander McQueen para la colección Haute Couture Primavera-Verano 1999. La artista apostó por una pieza icónica que fusiona moda histórica con una estética contemporánea.
El look consiste en un vestido negro de noche con corsé de tafetán de seda y capas de encaje Chantilly blanco, complementado con pantalones biker de cuero negro, una elección audaz que resignifica la alta costura desde una mirada moderna.
La elección de Gaga no solo rinde homenaje al legado de McQueen durante su etapa en Givenchy, sino que también refuerza la tendencia de rescatar moda de archivo en eventos de alto impacto, demostrando que las piezas icónicas trascienden el tiempo.