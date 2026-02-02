Suscríbete
Moda

La historia del vestido de archivo de Givenchy que usó Lady Gaga en los Grammy 2026

Historia, diseño y significado de un ícono de la moda renace en la alfombra roja

Febrero 02, 2026 • 
Tania Franco
La historia del vestido de archivo de Givenchy que usó Lady Gaga en los Grammy 2026

Lady Gaga volvió a hacer historia en la alfombra roja de los Grammy Awards 2026 al portar un vestido de archivo de Givenchy, diseñado por Alexander McQueen para la colección Haute Couture Primavera-Verano 1999. La artista apostó por una pieza icónica que fusiona moda histórica con una estética contemporánea.

El look consiste en un vestido negro de noche con corsé de tafetán de seda y capas de encaje Chantilly blanco, complementado con pantalones biker de cuero negro, una elección audaz que resignifica la alta costura desde una mirada moderna.

La historia del vestido de archivo de Givenchy que usó Lady Gaga en los Grammy 2026

La elección de Gaga no solo rinde homenaje al legado de McQueen durante su etapa en Givenchy, sino que también refuerza la tendencia de rescatar moda de archivo en eventos de alto impacto, demostrando que las piezas icónicas trascienden el tiempo.

lady gaga Grammys
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
¿Miley Cyrus y Bad Bunny juntos? Así quedarían las mesas de los Grammy 2026
Entretenimiento
¿Miley Cyrus y Bad Bunny juntos? Así quedarían las mesas de los Grammy 2026
Enero 31, 2026
 · 
Tania Franco
Paris-fashion-week-Giorgio-Armani-2026.jpg
Moda
Giorgio Armani Privé conquista París con un homenaje a la elegancia atemporal en Fashion Week 2026
Enero 29, 2026
 · 
Vanessa Villalba Alcocer
El-bosque-encantado-de-la-colección-chanel.jpg
Moda
Matthieu Blazy presentó la colección de Chanel Haute Couture Primavera–Verano 2026
Enero 28, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
Justin Bieber
Entretenimiento
¿Dónde ver el regreso de Justin Bieber en los Grammy 2026?
Enero 28, 2026
 · 
Tania Franco
¿Quiénes estuvieron en la primera fila del desfile de Chanel en París? De Dua Lipa a Penélope Cruz
Moda
¿Quiénes estuvieron en la primera fila del desfile de Chanel en París? De Dua Lipa a Penélope Cruz
De Dua Lipa y Penélope Cruz a Tilda Swinton, Margaret Qualley y Charlotte Casiraghi, el front row de Chanel Alta Costura Primavera-Verano 2026
Enero 27, 2026
 · 
Tania Franco
Hublot_Spirit of Big Bang Coal Blue Editions (1).jpg
Moda
Hublot presenta el Big Bang y el Spirit of Big Bang Coal Blue, un nuevo tono azul carbón de carácter mineral
La colección se expresa en cuatro modelos que van desde el Big Bang Original Unico de 43 mm y el Spirit of Big Bang de 42 mm, con esferas geométricas de efecto 3D, hasta versiones joya engastadas con diamantes éticos certificados: 33mm, 36 diamantes (0.76 quilates) en el Big Bang One Click y 32mm, 44 diamantes (0.70 quilates) en el Spirit of Big Bang.
Enero 23, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Alejandro Sanz noticias mas recientes fotos y videos
Personalidades
Alejandro Sanz, el músico que cura el ‘corazón partío’ con su arte
Diciembre 18, 2020
 · 
Laura Islas
madonna-80s.JPG
Moda
Las tendencias y los iconos de moda de los años 80
Las celebs marcaron una época con sus peculiares estilos
Febrero 20, 2024
 · 
Diana Laura Sánchez