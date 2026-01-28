Suscríbete
Entretenimiento

¿Dónde ver el regreso de Justin Bieber en los Grammy 2026?

El cantante volverá al escenario de la premiación con una actuación especial. Te contamos la hora, el día y lugar para su esperado regreso

Enero 28, 2026 • 
Tania Franco
Justin Bieber

Patrick Smith/Getty Images

Justin Bieber ha sido confirmado como artista invitado en la próxima edición de los Premios Grammy 2026, marcando su esperado regreso al escenario de una de las ceremonias más importantes de la música. El anuncio fue realizado por la Academia de la Grabación a través de sus redes sociales, generando una oleada inmediata de reacciones entre sus seguidores.

De acuerdo con la información oficial, Bieber se presentará durante la gala que se transmitirá el 1 de febrero, en vivo por CBS y Paramount+, una aparición que ha elevado las expectativas sobre el tono musical y emocional de la noche.

El regreso de Justin Bieber a los Grammy representa un momento clave en su carrera reciente y refuerza su vigencia dentro de la industria musical global. Aunque no se han revelado detalles sobre el repertorio, la Academia adelantó que será una actuación que “no se olvidará”, consolidando su lugar como uno de los artistas más influyentes de su generación.

Justin Bieber Grammys
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Las tres historias de amor que marcaron la vida de Bella Hadid (y por qué terminaron)
Entretenimiento
Las tres historias de amor que marcaron la vida de Bella Hadid (y por qué terminaron)
Enero 27, 2026
 · 
Tania Franco
Alana Hadid aviva la polémica contra Nicola Peltz en pleno conflicto Beckham
Entretenimiento
¿Qué pasó entre Nicola Peltz y la familia Hadid? Un miembro de la familia aviva la polémica
Enero 26, 2026
 · 
Tania Franco
La aparición estratégica de los Beckham en París tras las acusaciones de Brooklyn
Entretenimiento
La aparición estratégica de los Beckham en París tras las acusaciones de Brooklyn
Enero 26, 2026
 · 
Tania Franco
harry-styles-conciertos-cdmx.jpeg
Entretenimiento
Estos son los precios para ver a Harry Styles en México
Enero 26, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
sasha montenegro hijos
Entretenimiento
Así lucen actualmente Nabila y Alexander, los herederos de la fortuna de Sasha Montenegro y José López Portillo
Fruto de su polémica relación y posterior matrimonio, Sasha Montenegro y José López Portillo tuvieron dos hijos: Nabila y Alexander, quienes han procurado llevar una vida paralela a la de sus mediáticos padres. Así lucen actualmente los herederos de la fortuna de los López Portillo-Montenegro
Febrero 15, 2024
 · 
Andrea Ávila
Ellos son los hermanos de Eduardo Capetillo y a esto se dedican.jpg
Entretenimiento
Ellos son los hermanos de Eduardo Capetillo y a esto se dedican
Eduardo Capetillo tiene cuatro hermanos, conócelos aquí
Abril 13, 2023
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
cruz-beckham-relacion-diferencia-de-edad.jpeg
Entretenimiento
Novia de Cruz Beckham reacciona a las críticas por la diferencia de edad de casi 10 años
Jackie Apostel, la novia brasileña del hijo menor de David Beckham habló sobre las críticas que ha recibido su relación
Octubre 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Paris Hilton denuncia pornografía digital generado por inteligencia artificial y habla de cuando fue víctima
Entretenimiento
Paris Hilton denuncia videos íntimos generado por inteligencia artificial y habla de cuando fue víctima
La empresaria y activista revive su propia experiencia para alertar sobre una nueva forma de violencia digital que hoy afecta a millones de mujeres y niñas en el mundo
Enero 24, 2026
 · 
Tania Franco