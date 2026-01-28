¿Dónde ver el regreso de Justin Bieber en los Grammy 2026?

Justin Bieber ha sido confirmado como artista invitado en la próxima edición de los Premios Grammy 2026, marcando su esperado regreso al escenario de una de las ceremonias más importantes de la música. El anuncio fue realizado por la Academia de la Grabación a través de sus redes sociales, generando una oleada inmediata de reacciones entre sus seguidores.

De acuerdo con la información oficial, Bieber se presentará durante la gala que se transmitirá el 1 de febrero, en vivo por CBS y Paramount+, una aparición que ha elevado las expectativas sobre el tono musical y emocional de la noche.

El regreso de Justin Bieber a los Grammy representa un momento clave en su carrera reciente y refuerza su vigencia dentro de la industria musical global. Aunque no se han revelado detalles sobre el repertorio, la Academia adelantó que será una actuación que “no se olvidará”, consolidando su lugar como uno de los artistas más influyentes de su generación.