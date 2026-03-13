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La polémica explicada del CEO de la cadena de hamburguesas más grande del mundo

Lo que parecía una simple promoción terminó convirtiéndose en un meme viral con millones de reproducciones y provocó reacciones de ejecutivos de cadenas de hamburguesas

Marzo 13, 2026 • 
Tania Franco
La polémica explicada del CEO de la cadena de hamburguesas más grande del mundo

Getty Images - Instagram: Chris Kempczinski.

Un video promocional protagonizado por el CEO de McDonald’s terminó convirtiéndose en una inesperada polémica en redes sociales. Lo que debía ser la presentación de una de las hamburguesas estrella de la compañía frente a millones de espectadores se transformó rápidamente en un meme viral.

El clip, publicado en sus redes sociales, superó los 10 millones de reproducciones y generó miles de comentarios y reacciones. En él, el ejecutivo aparece probando el producto durante una dinámica promocional, pero la escena provocó burlas y críticas en internet.

Muchos especialistas en marketing señalaron que el episodio refleja un problema frecuente: la desconexión entre los directivos de grandes corporaciones y la percepción del público sobre sus marcas.

Burger King y Wendy’s se suman a la conversación

La viralidad del momento también atrajo la atención de otras grandes cadenas del sector. Usuarios y analistas comenzaron a mencionar a marcas competidoras como Burger King y Wendy’s, generando lo que en redes ya se describe como una “guerra de hamburguesas”. Siendo que se viralizaron videos de Tom Curtis, el presidente de Burger King US & Canada comiendo sus hamburguesas con gozo.

Más allá del tono humorístico, el episodio ha abierto una discusión más profunda sobre la forma en que los líderes corporativos participan en campañas de comunicación. Expertos señalan que, en la era de las redes sociales, cada aparición pública de un CEO puede convertirse en una poderosa estrategia de branding… o en un meme viral.

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Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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