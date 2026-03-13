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Georgina Rodríguez derrocha elegancia con Valentino en Roma

Roma fue testigo de un evento sin precedentes: el desfile “Interferenze” que marcó el debut en pasarela ready-to-wear de Alessandro Michele como director creativo tras el fallecimiento del fundador, Valentino Garavani

Marzo 13, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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El escenario elegido fue el majestuoso Palazzo Barberini, donde se dieron cita figuras influyentes como la modelo y empresaria Georgina Rodríguez, quien acaparó las miradas con un vestido midi de terciopelo negro, un look de la colección Spring 2026. El diseño destacaba por un escote off-the-shoulder con tirantes cruzados tipo halter que creaban un efecto de aberturas (cutouts) en el pecho. Completó su atuendo con tacones transparentes, trenzas sueltas y un bolso de la firma.

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Por su parte, la actriz Gwyneth Paltrow optó por un minivestido verde que resaltó por su estilo vanguardista. Además, asistieron en primera fila del front row celebridades como Chiara Ferragni, Colman Domingo, Tyla y más.

El desfile fue un homenaje a la herencia de la maison en su ciudad natal. La colección presentada por Michele para la temporada Otoño/Invierno 2026-2027 fusionó el esplendor barroco con toques de los años 80, destacando por el uso de encajes, maxi abrigos y estructuras ultrafemeninas.

Georgina Rodríguez
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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