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Qué esperar de la secuela de El diablo viste a la moda 2

La esperada cinta llegará a los cines con una mirada renovada sobre la industria editorial y la moda, dos décadas después del estreno de la película original

Abril 30, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Dirigida nuevamente por David Frankel y escrita por Aline Brosh McKenna, la producción reúne al elenco principal encabezado por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucco, en un regreso que ha generado gran expectativa entre el público.

La historia se sitúa en un contexto marcado por la transformación digital y la crisis de los medios tradicionales. En esta nueva entrega, Andy Sachs vuelve al universo de la revista Runway, ahora enfrentándose a un entorno dominado por redes sociales, audiencias digitales y cambios en el consumo de la moda y el periodismo. Este giro argumental busca reflejar la evolución real de la industria en los últimos años.

Uno de los principales atractivos de la secuela es la evolución de sus personajes icónicos. Miranda Priestly aparece con mayor complejidad y humanidad, mientras que las dinámicas entre los protagonistas se adaptan a nuevas tensiones profesionales y personales. Además, la trama introduce conflictos actuales como el liderazgo en tiempos de cambio y la supervivencia de las publicaciones impresas.

En el apartado visual, la película apuesta por un vestuario sofisticado y atemporal, respaldado por grandes casas de moda internacionales. La producción ha contado con mayor apoyo de la industria que en la cinta original, incorporando colaboraciones con marcas reconocidas y destacando la presencia de diseños contemporáneos que refuerzan la narrativa.

El Diablo Viste a La Moda
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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