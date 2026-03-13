Laura Pausini estrena “Yo canto 2" , un homenaje a los grandes compositores en español

Ganadora de un GRAMMY® y cuatro Latin GRAMMY®, y distinguida como Latin Recording Academy Person of the Year 2023, Laura Pausini ha sido también galardonada con un Golden Globe y nominada a los Premios Óscar. Además, es la primera y única artista italiana en entrar en el Billboard Hot 100 y ha sido reconocida recientemente con el Billboard Icon Award y el Global Icon Award en Billboard Women in Music. Con este lanzamiento, la artista consolida una trayectoria de más de tres décadas marcada por su capacidad de conectar culturas, idiomas y generaciones a través de la música.

Este nuevo trabajo supone la evolución natural de Yo Canto (2006), y llega un mes después de la publicación de IO CANTO 2, ampliando ahora su homenaje a grandes compositores de habla hispana, españoles y latinoamericanos, que han marcado generaciones.

YO CANTO 2 se posiciona como la continuación directa del espíritu que definió el primer Yo Canto, un álbum que supuso un punto de inflexión en la carrera de la artista al reinterpretar canciones que marcaron su crecimiento musical y personal. Dos décadas después, Laura Pausini retoma ese concepto desde una perspectiva más madura, ampliando el homenaje a todo el universo musical que ha acompañado su carrera en el mundo hispano, reafirmando su identidad como una de las voces internacionales más influyentes de la música latina y su compromiso con la música.

“El segundo capítulo de Yo canto llega veinte años después del primero y esta vez, dedicado a algunas de las canciones que más he amado de artistas españoles, latinoamericanos y americanos. Son veinte años en los que hemos cambiado, crecido y vuelto a enamorar de la música. Hoy, igual que en aquel momento, mi única motivación y razón para rendir tributo a una canción, a su autor o a quien la interpreta es el amor”.

El nuevo álbum reúne títulos emblemáticos como “Hijo de la Luna”, “¿Porqué te vas?”, “Cuando nadie me ve”, “Bachata Rosa”, “Antología”, “Mariposa Tecknicolor”, “Hasta la raíz” o “El Patio”, junto a composiciones más recientes como “Turista”, en un recorrido que abarca más de cinco décadas de música en español.

El repertorio rinde homenaje a autores y artistas esenciales como Mecano, Gloria Estefan, Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, Shakira, Fito Páez, Natalia Lafourcade, Pablo López, Rosana, Antonio Orozco o Ricky Martin, consolidando el proyecto como un puente musical entre territorios, generaciones y sensibilidades culturales que han acompañado la trayectoria de Laura a lo largo de su carrera.

El disco incorpora además colaboraciones especiales con Nahuel Pennisi, Mikel Izal, Richaelio, Yami Safdie y Ricardo Montaner, que aportan nuevas lecturas y refuerzan el carácter internacional y generacional del proyecto.

“Hay canciones que te cambian para siempre, igual que hay lugares que se convierten en hogar”, ha afirmado Laura Pausini. “En YO CANTO 2 interpreto canciones que no escribí, pero que han sido parte de mi vida y de mi camino artístico. Las he elegido porque la música en español me acompaña desde hace más de tres décadas, y hoy intento devolverlas con respeto y gratitud. Del mismo modo, no es casualidad que mi undécima gira mundial comience en España: siento hacia este país el mismo agradecimiento, porque fue aquí donde empecé a cantar en español y donde encontré el apoyo y la confianza que me permitieron llevar mi música al resto del mundo. Por eso quería que este nuevo capítulo empezara aquí”

El lanzamiento de YO CANTO 2 marca además el inicio de una nueva etapa en directo con el YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027, la undécima de la artista, que recorrerá Europa, Latinoamérica y Norteamérica a lo largo de los próximos meses.