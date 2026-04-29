QUEBEC: el paraíso canadiense para vivir el verano como nunca

En verano, la provincia de Quebec se transforma. Lo que en invierno es nieve y silencio, en esta temporada se vuelve luz, color, ríos que despiertan, terrazas llenas y una energía vibrante que contagia. Aquí, la vida se celebra al aire libre: en festivales, parques nacionales, pequeños pueblos, rutas gastronómicas y ciudades que laten con creatividad y calidez.

Dicen que en Quebec hay más festivales que días en el año… y basta estar aquí en verano para entender que no es exageración. Esta provincia es un mosaico de regiones con personalidades muy distintas entre sí, pero unidas por un mismo espíritu: esa mezcla de joie de vivre, hospitalidad sincera y ganas de disfrutar cada momento.

Y dentro de este mapa diverso, destacan dos estrellas imprescindibles: Montreal, la ciudad más grande y cosmopolita, y la ciudad de Quebec, la histórica capital a orillas del majestuoso río San Lorenzo.

A&J Fotos/Getty Images

Montreal: creatividad, música y terrazas que enamoran

En verano, Montreal vibra como pocas ciudades en América del Norte. Sus barrios se llenan de terrazas, mercados, arte urbano, ciclistas y músicos callejeros. Es el tipo de ciudad que te recibe con los brazos abiertos y te invita a caminar sin prisa, descubriendo rincones llenos de vida.

Aquí ocurre uno de los eventos más emblemáticos del mundo: el Festival Internacional de Jazz de Montréal, reconocido por el Guinness como el más grande de su tipo. Durante días, el centro se vuelve un enorme escenario con conciertos gratuitos, artistas legendarios y una atmósfera festiva que contagia.

Pero Montreal en verano es mucho más:

El Quartier des Spectacles , con espectáculos nocturnos y arte digital al aire libre.

, con espectáculos nocturnos y arte digital al aire libre. El Canal de Lachine , perfecto para paseos en kayak o bicicleta.

, perfecto para paseos en kayak o bicicleta. Los mercados como Jean-Talon, llenos de productos locales, flores y sabores de temporada.

Aquí cada jornada de verano tiene banda sonora propia.

Patrick Donovan/Getty Images

La ciudad de Québec: una postal viva frente al San Lorenzo

A dos horas y media al este, la capital de la provincia, también conocida como Quebec, te hace sentir en un pequeño pueblo europeo, pero con el espíritu amable y cálido que define a la provincia. Su Viejo Québec, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, es un laberinto de calles adoquinadas, murallas, plazas llenas de flores y cafés con terrazas que dan ganas de quedarse horas.

Petit Champlain, Region de Québec ©GouvQc André Rider

En verano, la ciudad estalla en color: músicos en las calles, mercados al aire libre, familias paseando por Dufferin Terrace y el icónico Château Frontenac vigilando todo desde lo alto.

Muy cerca de la ciudad, el paisaje se vuelve espectacular. Las Cataratas de Montmorency, con 83 metros de altura, invitan a recorrer sus senderos, cruzar puentes colgantes y subir en teleférico para disfrutar vistas inolvidables. El Parque Nacional Jacques-Cartier es perfecto para senderismo, kayak, observación de fauna y días enteros en la naturaleza. El Cañón Sainte-Anne, con sus paredes vertiginosas y cascada, es el sueño de cualquiera que ame explorar.

Cataratas de Montmorency George Pachantouris/Getty Images

Aventura en regiones y naturaleza: el verano como experiencia

Fuera de las ciudades, Quebec revela su alma natural. Con miles de ríos, lagos y áreas protegidas, el verano se vive practicando kayak, ciclismo de montaña, rafting, packrafting o simplemente caminando por bosques que huelen a pino y a sol.

La provincia es ideal para quienes buscan adrenalina:

Packrafting en el río Montmorency , navegando rápidos rodeados de bosques.

, navegando rápidos rodeados de bosques. Rafting en el río Jacques-Cartier , en grupos guiados y perfectos para viajar con amigos.

, en grupos guiados y perfectos para viajar con amigos. Kayak alrededor de la Isla de Orleans, donde el paisaje combina historia, huertos y tranquilidad.

Cada plan te conecta con la naturaleza de una forma diferente.

Actividades en el río Jacques-Cartier David Boutin Photography/Getty Images

Gastronomía: sabores que cuentan historias

En verano, comer en Quebec es un placer. No solo por su variedad, sino por la relación íntima con los productores locales. La provincia está llena de economuseos, donde artesanos y agricultores abren sus puertas para mostrar cómo se producen sidras, quesos, mieles, panes, vinos y más.

Para antojarte un poco más:

La ruta del vino de Brome-Missisquoi recorre viñedos jóvenes, pintorescos y premiados.

recorre viñedos jóvenes, pintorescos y premiados. El Chemin du Terroir en Laurentides ofrece quesos artesanales, frutas frescas y productos hechos a mano.

en Laurentides ofrece quesos artesanales, frutas frescas y productos hechos a mano. En Montreal, los bagels y la carne ahumada son casi religión.

En la ciudad de Quebec, las terrazas del Petit-Champlain son ideales para comer al aire libre rodeado de historia.

El verano es temporada de frescura, y eso se nota en cada plato, mercado y terraza.

MmeEmil/Getty Images

Festivales: música, color y cielos encendidos

La agenda veraniega de la provincia está repleta. Además del Jazz de Montreal, destacan:

El Festival Internacional de Blues de Tremblant : con más de 100 conciertos en un ambiente relajado entre montañas.

: con más de 100 conciertos en un ambiente relajado entre montañas. El Festival de Globos Aerostáticos de Gatineau : donde cada amanecer el cielo se pinta de colores y la música acompaña la vista.

: donde cada amanecer el cielo se pinta de colores y la música acompaña la vista. El Festival d’été de Québec: uno de los más grandes de Canadá, que transforma la capital en una fiesta con artistas internacionales y miles de asistentes cada año.

Festival Internacional de Blues de Tremblant

En Quebec, celebrar es parte de la identidad

Hospitalidad y joie de vivre: lo que hace que siempre quieras volver.

Más allá de sus paisajes y festivales, hay algo que hace que el verano en Quebec sea inolvidable: su gente. La calidez, la buena vibra, la forma en que te reciben y te invitan a disfrutar su cultura hacen que uno quiera regresar… o incluso quedarse más tiempo.

Viajar aquí se siente como visitar a un amigo que quiere mostrarte todo lo que ama de su hogar. Y ese “hogar” es uno de los destinos más vibrantes del verano en Norteamérica.