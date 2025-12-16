Suscríbete
Travel

Descubre los destinos más trendy de México

Recibe el 2026 con unas vacaciones llenas de lujo, relajación, naturaleza, diseño y experiencias exclusivas para viajar con estilo con Evoke

Diciembre 15, 2025


El 2026 llega con una energía renovada, invitándonos a explorar destinos que inspiran, emocionan y nos conectan con lo mejor del estilo de vida mexicano: lujo relajado, naturaleza espectacular y experiencias que se disfrutan con todos los sentidos. Este año, viajar se convierte en un acto de bienestar, celebración y descubrimiento, donde la belleza del país y su creciente oferta de hoteles, villas, gastronomía y actividades crean escenarios ideales para una escapada perfecta.

México sigue brillando en el radar internacional como uno de los países lleno de rincones sofisticados y vibrantes, ideales para comenzar el año o planear ese viaje especial que marca un antes y un después. Desde el magnetismo artístico de Careyes hasta la elegancia atemporal de Punta Mita, pasando por la magia natural de La Paz, el glamour incomparable de Los Cabos y la vibra relajada de Puerto Escondido, estos son los destinos más trendy para viajar en México durante 2026.

Punta Mita: Elegancia natural con esencia slow luxury

Punta Mita es una joya donde el lujo se vive en armonía con la naturaleza. Sus playas privadas, hoteles reconocidos globalmente y residencias de diseño convierten a este destino en un refugio ideal para quienes buscan elegancia discreta y servicio impecable.

En 2026, Punta Mita se consolida como uno de los puntos más codiciados del Pacífico mexicano: cenas frente al mar, tratamientos de spa con ingredientes locales, rondas de golf con vistas espectaculares y experiencias personalizadas que van desde paseos en yate hasta escapadas románticas en villas privadas. Un destino que combina serenidad, sofisticación y una vibra que invita a desconectar de todo.

Careyes: Destino artístico donde el tiempo fluye distinto

Careyes es, sin duda, uno de los lugares más singulares de México. Su arquitectura colorida, su atmósfera bohemia y su comunidad internacional lo convierten en un destino tan artístico como exclusivo. Aquí, cada rincón parece una obra de arte y cada experiencia tiene un toque cinematográfico.

Para 2026, Careyes continúa siendo el epicentro del jet set creativo: cenas íntimas entre amigos, eventos culturales, rituales wellness al amanecer y villas espectaculares frente al mar hacen de este destino un sueño. Ideal para quienes desean profundizar en un estilo de vida lleno de color, calma y autenticidad, sin perder ese toque sofisticado que lo ha hecho famoso en todo el mundo.

La Paz: El paraíso de lujo natural del Mar de Cortés

Con su ritmo tranquilo, gastronomía marina excepcional y paisajes que parecen postales, La Paz se posiciona este 2026 como uno de los destinos trendy más interesantes del país.

Es un lugar donde la naturaleza toma el rol principal: nadar con tiburón ballena, navegar entre islotes vírgenes, visitar playas como Balandra y disfrutar un atardecer que tiñe el cielo de tonos rosados.

La oferta hotelera boutique, la presencia creciente de experiencias wellness y la posibilidad de explorar el Mar de Cortés desde un yate privado elevan este destino a una categoría especial: lujo sin esfuerzo, íntimo y profundamente memorable.

Los Cabos: Glamour donde el desierto convive con el mar

Los Cabos continúa liderando la escena del lujo en México. Sus hoteles de arquitectura espectacular, restaurantes de renombre internacional y spas considerados entre los mejores del mundo lo convierten en un ícono absoluto del turismo premium.

En 2026, el destino sigue atrayendo a viajeros sofisticados que buscan gastronomía de autor, mixología innovadora, fiestas elegantes, cenas bajo las estrellas y experiencias únicas como navegar al atardecer frente al Arco o explorar sus playas más exclusivas. Los Cabos es vibrante, glamuroso y perfecto para quienes buscan una escapada con carácter internacional.

Puerto Escondido: Minimalismo, diseño y boho-style

Puerto Escondido se ha consolidado como uno de los destinos más “cool” de México, gracias a su mezcla de diseño contemporáneo, proyectos arquitectónicos icónicos y una comunidad que celebra lo simple y lo auténtico. Con hoteles boutique minimalistas, rooftops

frente al mar y una escena gastronómica en pleno ascenso, este destino se ha convertido en punto de encuentro para creativos, nómadas digitales y amantes del estilo de vida effortless.

En 2026, Puerto Escondido ofrece escapadas llenas de bienestar, surf, cenas en restaurantes de autor y playas donde el día se vive sin prisa. Ideal para quienes buscan aire fresco, estética moderna y una sensación de libertad absoluta.

2026: El Año perfecto para explorar México con estilo

Viajar a estos destinos trendy en 2026 se vive de una forma completamente distinta cuando cada detalle fluye con intención. Desde villas privadas y experiencias gastronómicas únicas, traslados en yates exclusivos y reservas en los spots más codiciados, Evoke convierte cualquier plan en una experiencia hecha a medida. Su equipo de lifestyle management diseña itinerarios personalizados que combinan bienestar, lujo discreto y momentos memorables, permitiéndote disfrutar cada destino con la comodidad y el ritmo que mereces.

