Los países más populares para viajar este verano 2025

Las tendencias turísticas revelan que los viajeros buscan una mezcla de tradición, modernidad y aventura

August 08, 2025 • 
Tania Franco
Fountain in Place de la Concorde

Sylvain Sonnet/Getty Images

Viajar en verano es sinónimo de sol, cultura y experiencias inolvidables. Este 2025, las tendencias en viajes apuntan a las capitales icónicas hasta destinos emergentes, estos son los países que encabezan la lista de favoritos en todo el mundo.

1. Japón: cultura milenaria y modernidad deslumbrante

Tokio, Osaka y Kioto reciben este verano a millones de visitantes atraídos por sus templos históricos, gastronomía incomparable y vibrante vida urbana. Además, la fortaleza del turismo japonés se ve impulsada por un tipo de cambio favorable y eventos culturales únicos que convierten al país en una experiencia sensorial completa.

Chureito Pagoda and Mt.Fuji at sunset

Witthaya Prasongsin/Getty Images

2. Francia: el encanto eterno de Europa

Con París como su joya, Francia sigue siendo uno de los destinos más visitados del planeta. La Torre Eiffel, el Louvre, la Riviera Francesa y sus pueblos medievales ofrecen un verano lleno de romanticismo, arte y gastronomía de talla mundial.

Cafe on the bank of Seine river on a sunny day, Paris, France

Alexander Spatari/Getty Images

3. Dubái: lujo y experiencias únicas

En pleno auge turístico, Dubái se ha consolidado como un imán para viajeros que buscan lujo, arquitectura futurista y actividades extremas. Desde el Burj Khalifa hasta sus playas privadas, el emirato combina modernidad y hospitalidad árabe en un solo viaje.

Dubai Skyline

Umar Shariff Photography/Getty Images

4. Marruecos: exotismo y tradición

Marrakech, Fez y Chefchaouen son solo algunas de las ciudades que cautivan con sus zocos, mezquitas y paisajes desérticos. Marruecos ofrece una experiencia cultural inmersiva y accesible, ideal para quienes buscan aventura y autenticidad.

Wide shot senior man taking selfie of friends and family at desert camp

Thomas Barwick/Getty Images

5. Asia Central: el nuevo tesoro por descubrir

Kazajistán, Uzbekistán y Mongolia están viviendo un boom turístico gracias a su historia milenaria, rutas poco exploradas y paisajes impresionantes. Perfectos para los viajeros que desean alejarse de los destinos más concurridos y conectar con lo genuino.

Mongolia, Khovsgol frozen lake

Tuul & Bruno Morandi/Getty Images

El verano 2025 nos invita a explorar desde los rincones más famosos hasta los más ocultos del planeta. Ya sea perdiéndose entre las calles de París, admirando templos en Japón o cruzando el desierto marroquí, cada destino promete un recuerdo para toda la vida.

