Lupita Jones lanza opinión sobre el comportamiento de Fátima Bosch en Tabasco

La Miss Universo 1991 dijo que la tabasqueña necesita un grupo de asesores

Diciembre 23, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Lupita Jones dijo no estar de acuerdo con el baile de Fátima Bosch durante una caravana navideña de bienvenida, la ex reina de belleza dijo que, “Miss Universo no es la flor Tabasco”, título con el que Bosch fue reconocida en 2018. “No se trata de quitarle o de arrebatarle eso que es una de sus características, pero sí que no pierda de vista la embestidura que representa ahora”.

Luego de ganar el certamen de belleza en Tailandia y tras cumplir una serie de compromisos, la mexicana volvió a su tierra natal donde desde un carro alegórico saludó a sus seguidores, comportamiento que Lupita no tomó a bien, ya que a pesar de reconocer la naturalidad de la tabasqueña, hizo un llamado a actuar correctamente a la altura del título, ya que ahora representa a las mujeres del mundo.

“Tiene que darse cuenta de que ya subió bastantes escalones de lo que fue ser la flor Tabasco. Esa parte la tiene que entender y la gente que esté alrededor de ella también lo tiene que entender porque representas a una mujer, representas esta exaltación de la feminidad a nivel mundo”, aseguró.

Lupita añadió que Fátima necesita estar rodeada de expertos en la materia que le ayuden a proyectar una mejor imagen. Jones trató de ser empática y reconocer las tradiciones locales, pero dijo que son cosas diferentes.

“La flor Tabasco es una cosa que está muy padre, qué bonito, un tema de una fiesta para el pueblo está divino, pero Miss Universo no es la flor Tabasco”, reiteró.

“Creo que le hacen falta personas que le ayuden a dirigir de una mejor manera su reinado, si ella se mantiene firme en continuar el año como Miss Universo necesita gente que la dirija correctamente, no para que pierda su naturalidad, creo que eso es parte de su encanto, ser una chava muy natural, muy espontánea”, dijo.

Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
