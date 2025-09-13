Entretenimiento
Fátima Bosch
Personalidades
Ella es Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo México que representará a nuestro país en Tailandia
La guapa modelo originaria de Tabasco impuso su talento y belleza ante las 32 competidoras del certamen
September 13, 2025
·
Diana Laura Sánchez