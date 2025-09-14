Suscríbete
Ella es Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo México que representará a nuestro país en Tailandia

La guapa modelo originaria de Tabasco impuso su talento y belleza ante las 32 competidoras del certamen

September 13, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
fatima-bosch-ganadora-miss-universo-mexico-2025.jpeg

Fátima Bosch se coronó como Miss Universo México 2025, tras la gran final del certamen que se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco, donde 32 representantes de diferentes estados de reunieron para competir por la corona que finalmente quedó en manos de la tabasqueña que representará a México en la 74ª edición de Miss Universe.

Nacida en Teapa, Tabasco, Fátima Bosch logró ser la ganadora gracias a su belleza, disciplina, seguridad e inteligencia que se reflejaron en las pasarelas y las secciones de preguntas y respuestas, con las que logró conquistar al jurado y al público.

Desde su llegada a la concentración, Fátima Bosch se convirtió en una de las participantes favoritas del certamen por su carisma y elegancia que hicieron que destacara durante toda la noche que estuvo llena de porras del público apoyando a sus favoritas.

La primera pasarela en la que participó Fátima Bosch fue en traje de baño, para después pasar a las 16 elegidas. Con un desfile de traje noche, cada una mostró su belleza y su indumentaria especialmente para este día, en esta etapa fueron elegidas diez concursantes hasta quedar cinco, después de que les preguntaron sobre el México que quieren para el futuro.

Después realizaron una ronda de preguntas para cada una, donde los jueces calificaron sus respuestas, su seguridad, claridad y comunicación.

Minutos después Fátima Bosch logró coronarse, dejando en cuarto lugar a Alejandra Díaz de León de San Luis Potosí, en tercer lugar a Ana Ramírez de Nayarit y en segundo lugar a la anfitriona de Jalisco, Yoana Gutiérrez, y como suplente Fernanda Vázquez de Nuevo León.

Pero más allá de ser la ganadora de Miss Universo México 2025, Fátima Bosch es Licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana, además complementó su perfil académico en la prestigiosa NABA de Milán, y cursó parte de su formación en el Lyndon Institute de Vermont, Estados Unidos.

Dentro de sus pasiones se encuentran deportes como el tenis y la equitación, además de la música, la pintura y la lectura.

Fátima ha sido la encargada de representar a México en el certamen internacional que se llevará a cabo en Tailandia el próximo 21 de noviembre.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
