Jaime Camil regresa al teatro en México como Tronchatoro en “Matilda”

Jaime Camil interpretará a la temida Tronchatoro en un espectáculo que se estrenará el próximo 13 de marzo de 2026 y permanecerá por una corta temporada. El actor se unirá al musical tras varios años concentrado en proyectos internacionales de cine y televisión.

Camil dará vida a la directora escolar creada por Roald Dahl, un icónico personaje que marca una nueva etapa en su trayectoria. El musical llegará a México bajo la producción de Gou Producciones, con libreto de Dennis Kelly y música de Tim Minchin. El elenco incluye a Ricardo Margaleff y Verónica Jaspeado, así como María Elisa Gallegos y Gloria Aura.

La historia de Matilda saltará de la pantalla a los escenarios de la CDMX para sorprender con una gran producción con coreografías, vestuario y escenogafía de alta calidad.

La noticia fue confirmada junto con el anuncio oficial del estreno, programado para el próximo 13 de marzo en el Centro Cultural 1 de la CDMX.