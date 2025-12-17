Hijo de Rob Reiner enfrenta dos cargos por el homicidio de sus padres

Ayer se esperaba que Nick Reiner hiciera una primera comparecencia en la corte, peor su abogado Alan Jackson, informó que no fue llevado de la cárcel al tribunal por razones médicas y que no se presentaría antes del miércoles.

Los fiscales planean presentar dos cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales de múltiples asesinos e incluirán una acusación especial de que utilizó un arma peligrosa para el crimen.

Los investigadores creen que Rob y Michele Singer Reiner murieron por heridas del cuchillo, según un oficial informó a The Associated Press.

Una condena por estos cargos de homicidio calificado se clasifica como un caso agravado con circunstancias especiales, debido a las dos muertes, por la que Nick podría enfrentar una pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte.

Reiner se encuentra detenido sin derecho a fianza, a la espera de la lectura de los cargos en su contra, informó la fiscalía. Esta siendo sometido a un examen médico.

Según un comunicado de prensa de la fiscalía, las autoridades alegan que Nick Reiner apuñaló mortalmente a sus padres en la madrugada del 14 de diciembre en su casa de Brentwood antes de huir. El jefe de policía de Los Ángeles, se negó a confirmar si Reinar se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia en el momento de su arresto, ya que anteriormente había hablado públicamente de sus problemas con las drogas, incluyendo periodos de rehabilitación.